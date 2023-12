Die Vorfreude auf den Champagner ist groß. Doch beim Öffnen sollte man lieber aufpassen.

Es kracht und knallt in der Silvesternacht. Und so mancher verlegt sich beim Knallen lieber auf Sekt- und Champagnerflaschen als auf Schweizer Kracher. Das bedeutet aber nicht, dass man dabei keine Vorsicht walten lassen sollte, im Gegenteil. Denn trifft ein Champagnerkorken ins Auge – und zwar im Wortsinn –, kann das böse ausgehen.

Vielen ist nämlich nicht bewusst, was außer sprudelnder Freude noch in einer Champagnerflasche enthalten ist. Das in einer 750-Milliliter-Schaumweinflasche enthaltene Kohlendioxid baut enorm viel Druck auf, etwa dreimal so viel wie in einem Autoreifen. Dadurch kann der Korken mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h herausschießen und bis zu 13 Meter weit geschleudert werden.

Passen Flaschenöffner und Rundumstehende nicht auf, kann der Korken aufgrund der hohen Geschwindigkeit in weniger als 0,05 Sekunden von der Flasche aufs Aug schießen. Durch diese Geschwindigkeit kann man nicht einmal mehr blinzeln, das Auge ist der Wucht des Aufpralls völlig schutzlos ausgesetzt, schreibt Ethan Waisberg, Augenarzt an der britischen Universität Cambridge, im "British Medical Journal" (BMJ).

Schwerwiegende Folgen

So eine Warnung mag übervorsichtig klingen, doch tatsächlich kann so ein Unfall eine schwere Verletzung bedingen. Linsenluxation, also eine Verschiebung der Linse, Netzhautablösung und sogar eine dauerhafte Erblindung können die dramatischen Folgen sein. Die Verletzung kommt auch gar nicht so selten vor. In einer bereits im Jahr 2005 veröffentlichten, rückblickenden Analyse in den USA stellte man fest, dass Schaumweinkorken in den USA für 20 Prozent aller Augenverletzungen im Zusammenhang mit Flaschenverschlüssen verantwortlich waren. In Ungarn waren es sogar 71 Prozent.

Viele der Verletzungen heilten zwar, doch die Untersuchung zeigt, dass in 26 Prozent der Fälle eine dauerhafte Blindheit durch die Verletzung entstanden ist. Und auch andere Spätfolgen können sich dadurch bilden, von einer dauerhaften Schwellung der Netzhaut bis hin zu einem posttraumatischen Glaukom.

Vorsicht walten lassen

Man muss beim Öffnen übrigens nicht nur auf das Gegenüber aufpassen, sondern auch auf das eigene Auge. Der Radfahrer Biniam Girmay etwa schrieb beim Giro d'Italia im Jahr 2022 Geschichte. Er gewann die zehnte Etappe, als erster Profiradler aus Eritrea bei einem der großen internationalen Radrennen. Dann schoss er sich aber beim Öffnen einer Proseccoflasche auf dem Siegerpodest den Korken selbst ins Auge. Er erlitt dadurch eine Blutung in der Vorderkammer und konnte nicht mehr am restlichen Rennen teilnehmen.

Nun hat die Amerikanische Akademie für Augenheilkunde (American Academy of Ophthalmology) eine Sicherheitskampagne mit dem Titel "Uncork with Care" gestartet. Denn jedes Jahr, wissen die Experten, kommt es zu einer beträchtlichen Anzahl von Unfällen durch Schaumweinkorken.

Wie schnell das gehen kann, hat übrigens auch Lily Aldrin in der Serie "How I Met Your Mother" feststellen müssen. In der allerersten Folge, als Marshall ihr einen Heiratsantrag macht, schießt er ihr vor lauter Aufregung beim Öffnen der Champagnerflasche den Korken ins Auge. In der Serie kommt sie Gott sei Dank mit einem blauen Auge davon, ohne gröbere Folgen. Im wirklichen Leben endet es oft nicht so lustig. (kru, 31.12.2023)