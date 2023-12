19.40 REPORTAGE

Re: Freunde und Genießer in den baskischen Kochclubs Für zehntausende Basken sind ihre Kochklubs eine Herzenssache. An kaum einem anderen Ort können die Hobbyköche so entspannt sie selbst sein. Hat jemand einen Platz ergattert, spielen Herkunft und Statusfragen im Klub keine Rolle. Bis 20.15, Arte

20.15 WESTERN

Rio Grande (USA 1950, John Ford) Der dunkle Abschluss von John Fords Kavallerie-Trilogie zeigt John Wayne als Lieutenant Colonel Kirby Yorke eingespannt zwischen persönlicher Neigung und Pflicht. Ein Höhepunkt nicht nur des Westerngenres. Bis 21.55, 3sat

20.15 HISTORIENDRAMA

Der Löwe im Winter (The Lion in Winter, GB 1968, Anthony Harvey) Weihnachten 1183 auf der französischen Burg Chinon: Der alternde englische König Heinrich II. (Peter O’Toole) ruft seine Familie zusammen, um die Thronfolge zu regeln. Zwischen der Königin und ihren Söhnen entspinnt sich ein Machtkampf. Für das spannend inszenierte Historiendrama gab es mehrere Oscars, darunter für Hauptdarstellerin Katharine Hepburn und die Musik von James Bond-Komponist John Barry. Im Anschluss gibt es die Doku Die vielen Gesichter des Peter O’Toole über den Hauptdarsteller zu sehen. Bis 22.25, Arte

Macht sich Sorgen um die Thronfolge: Peter O’Toole als König Heinrich II. in "Der Löwe im Winter", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Studiocanal / Conbow Productions

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Das goldene Königreich – Die Normannen auf Sizilien Die Doku erzählt am Beispiel der Geschichte von Königin Konstanze von Hauteville vom Aufstieg der Normannen zu den Herrschern von Sizilien und lässt die Blütezeit unter ihrer Herrschaft Revue passieren.

Bis 0.00 ORF 2

23.55 DOKUMENTARFILM

Kroos (D 2020, Manfred Oldenburg) Kein deutscher Fußballer hat so viele internationale Titel gewonnen wie Toni Kroos. Während ihn die einen für ein Genie halten, sehen andere in ihm einen Phlegmatiker, der sein Potenzial nicht ausschöpft. Bis 1.45, Arte

3.28 ANIMATIONSFILMREIHE

Anonyme Mütter: Random In der Animationsfilmreihe treffen sich überforderte Mütter in einer Selbsthilfegruppe.

Bis 3.30, Arte