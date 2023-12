Es war eine Party, wie sie Moskau sicher nicht das erste Mal gesehen hat – aber sie rief eine Reaktion hervor, die für Russland neu und für viele Änderungen, die der Staat im Krieg gegen die Ukraine erfahren hat, symptomatisch ist. Am 20. Dezember lud die bekannte Instagram-Influencerin und TV-Moderatorin Anastasia Iwlejewa in einem Moskauer Nachtclub zu einer Party, die ohne Zweifel der dunklen Dezemberstimmung etwas entgegensetzen sollte. Motto: "Fast nackt". Viele Teilnehmende folgten, unter ihnen auch viele bekannte Gesichter aus der Moskauer Prominenz – jedenfalls jenes Teils, der nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine im Land geblieben war.

Moderatorin und BloggerinAnastasia Iwlejewa gemeinsam mit Rapper GeeGun bei der von ihr veranstalteten "Fast-nackt-Party" Ende Dezember in Moskau. Die Feier hat nun ein Nachspiel. via REUTERS/OSTOROZHNO NOVOSTI

Wie Fotos und Videos, die im Internet kursieren, zeigen, nahmen sie das Motto durchaus ernst: Sie zeigen die Prominenz in knapper, durchsichtiger und fleischfarbener Bekleidung, der Rapper Vacio hatte – in Anlehnung an ein Cover der US-Band Red Hot Chili Peppers – überhaupt nur eine Socke über seinen Penis gezogen. Alle Teilnehmenden aber dürften über das Echo, das ihre, immerhin eigentlich private, Feier hervorrief, überrascht gewesen sein. "Alle hatten Spaß, keiner hätte sich vorstellen können, was aus der Sache wird", zitiert der "Guardian" einen Teilnehmer der Feier. Das Material verbreitete sich in Windeseile im russischsprachigen Internet. Und es wurde, anders als dies bisher üblich gewesen war, politisch instrumentalisiert.

"Biester, Abschaum und Unmenschen"

Vor allem fanatische Anhänger der "Spezialoperation", mit der Russland nun seit fast zwei Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, zeigten sich über die angebliche Dekadenz empört. Russische Medien betonten, wie eine Auflistung der Agentur Reuters zeigt, vor allem, dass sich jene, die in der Ukraine für Russland im Krieg sind, über die Bilder beschwert hätten. Die Sprecherin des Außenministeriums Maria Sacharowa sagte in einer Reaktion, die Teilnehmenden hätten sich durch ihr Verhalten beschmutzt. Dmitri Peskow, Sprecher von Präsident Wladimir Putin, wollte sich plakativ nicht öffentlich äußern, ließ aber doch sein Missfallen deutlich erkennen und ein Video veröffentlichen, in dem er sich die Entschuldigung eines Teilnehmenden zu Gemüte führt.

Keinerlei Zurückhaltung gab es im öffentlichen Fernsehen, wo der bekannte Propagandist und Moderator einer Diskussionssendung Wladimir Solowjow die Feiernden als "Biester, Abschaum und Unmenschen" bezeichnete und Verbindungen zwischen dem Desinteresse am Krieg und dem ukrainischen Angriff auf das Schiff Nowotscherkassk zog.

Bilder und Videos der – eigentlich privaten – Party landeten im Internet und vor allem auch bei den Strafverfolgungsbehörden. via REUTERS/OSTOROZHNO NOVOSTI

Mehrere Schauspielerinnen und Sänger mussten mittlerweile öffentlich in Entschuldigungsvideos zu Kreuze kriechen, ihre Auftritte in öffentlichen Medien wurden abgesagt. Gegen die Organisatorin der Veranstaltung, Bloggerin Iwlejewa, läuft nun ein Steuerverfahren, das sie letztlich hinter Gitter bringen könnte. In einem tränenreichen Video bat auch sie um Vergebung: "Es heißt, dass Russland vergeben kann. Wenn das so ist, bitte ich um eine zweite Chance. (...) Wenn die Antwort Nein lautet, bin ich bereit für meine öffentliche Hinrichtung", sagt sie darin.

Bereits im Gefängnis ist Rapper Vacio, der wegen seines Auftritts mit der Socke wegen öffentlichen Ärgernisses zu 15 Tagen Haft verurteilt wurde. Ihm droht aber zusätzlich eine Geldstrafe nach dem umstrittenen Anti-LGBT-Gesetz Russlands, das Werbung für "nicht traditionelle sexuelle Beziehungen" untersagt.

Ende für Gesellschaftsvertrag

Mehrere Medien, darunter die BBC, bringen in ihren Beiträgen die mediale Jagd gegen die Teilnehmenden der Feier mit dem erneut verschärften gesellschaftlichen Klima in Russland in Verbindung. Russland suche nach Sündenböcken, schreibt Korrespondent Steven Rosenberg. Bisher hätten ausländische Medien und der "kollektive Westen" dafür ausgereicht – nun aber wende sich der Blick auch nach innen.

Beachtung findet auch in vielen Medienberichten der Hinweis des geflüchteten Oppositionellen Maxim Katz, wonach der bisherige virtuelle Vertrag, den Russland mit seiner wohlhabenden Bevölkerungsschicht geschlossen habe, nicht mehr gelte. Bisher sei man davon ausgegangen, dass der Staat jemanden in Ruhe lasse, wenn man sich selbst nicht politisch engagiere. Das gelte nun offenbar nicht mehr.

Die Debatte erinnert – unter umgekehrten Vorzeichen – auch an Diskussionen in der Ukraine. Dort war über den Sommer ebenfalls über Raves und Festivals diskutiert worden, gesellschaftlich gelangte man aber eher zum Schluss, dass Ablenkung auch im Krieg erlaubt sein müsse. (mesc, 28.12.2023)