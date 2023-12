Ein entsprechendes Abkommen wurde verlängert. Japan kündigt unterdessen dritten Startversuch für Trägerrakete H3 im Februar an

Die Internationale Raumstation (ISS) kreist rund 400 Kilometer über der Erdoberfläche. Hier passiert sie gerade das Mündungsgebiet des Amazonas. Die Nasa will die Station in sechs Jahren außer Dienst stellen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Russland und die USA haben sich auf eine Verlängerung ihres Abkommens für gemeinsame Flüge zur Internationalen Raumstation (ISS) geeinigt. Im Juli und Dezember hätten beide Seiten zwei Zusatzvereinbarungen über eine Fortsetzung der Überkreuzflüge bis zum Jahr 2025 unterzeichnet, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Donnerstag mit.

Ziel sei, die "Zuverlässigkeit des Betriebs der ISS" aufrechtzuerhalten, erklärte Roskosmos weiter. Auf diese Weise werde zudem sichergestellt, dass sich jeweils mindestens ein Astronaut der Nasa und ein russischer Kosmonaut auf der Station aufhalte.

Fortgesetzte Kooperation

Die ISS, die seit 1998 die Erde umkreist, ist einer der wenigen Bereiche, in denen Russland und die USA auch nach Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 noch kooperieren. Ihr Betrieb war ursprünglich bis 2024 vorgesehen, doch will die US-Weltraumagentur Nasa sie erst 2030 außer Dienst stellen. Roskosmos hatte allerdings bereits im Juli 2022 angekündigt, sich nach 2024 aus dem Projekt zurückzuziehen. Stattdessen plant Moskau eine eigene Raumstation.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte im Oktober verkündet, dass das erste Modul für die russische Raumstation im Jahr 2027 ins All gebracht werden soll. Gleichzeitig gelobte er, trotz der jüngsten Rückschläge an den bisherigen Raumfahrtzielen festhalten zu wollen; darunter vor allem am russischen Mondprogramm.

Japan kündigt dritten Startversuch an

Japans Weltraumbehörde hat unterdessen nach zwei gescheiterten Flügen einen dritten Startversuch für ihre neue Trägerrakete angekündigt. Die Rakete vom Typ H3 soll am Vormittag des 15. Februar von der südlichen Insel Tanegashima starten, wie die japanische Behörde für Luftfahrt- und Weltraumforschung (Jaxa) am Donnerstag mitteilte.

Die H3 soll kostengünstiger und verlässlicher als ihre Vorgängerinnen sein und damit in Konkurrenz zu anderen Trägerraketen wie etwa der Falcon 9 des US-Unternehmens Space X treten. Im März wurde die Selbstzerstörung des Raumfahrzeugs angeordnet, nachdem die Kommandozentrale zu dem Schluss gekommen war, dass die Mission nicht erfolgreich sein würde.

Japans Trägersystem H3 beim letzten Startversuch im März 2023. Wenige Minuten nach dem Lift-off musste die Rakete zerstört werden, weil es Probleme mit der zweiten Stufe gab. Foto: EPA/JIJI PRESS

Ein erster Startversuch im Februar misslang, weil die Feststoffraketen-Booster nicht zündeten. Ursprünglich war der Jungfernflug der 63 Meter hohen und 574 Tonnen schweren Rakete für das japanische Haushaltsjahr 2020/21 geplant, wurde jedoch aufgrund technischer Schwierigkeiten verschoben.

Mehrere japanische Fehlschläge

Die von Mitsubishi Heavy Industries entwickelte H3 folgt dem Startsystem H-IIA. Nach den beiden vorangegangenen Fehlschlägen wird die Rakete im Februar ein Instrument zur Überprüfung der Raketenleistung sowie zwei kleine Sekundärsatelliten an Bord haben.

Japans Weltraumambitionen wurden zuletzt von einer Reihe von Fehlschlägen zurückgeworfen. Zwar gelang es vergangene Woche, eine Slim-Raumsonde mit dem Spitznamen Moon Sniper in die Mondumlaufbahn zu bringen. Doch musste die Jaxa im Oktober 2022 die Selbstzerstörung einer kleineren Trägerrakete des Typs Epsilon-6 kurz nach ihrem Start anordnen. Im Juli 2023 endete der Test einer Epsilon-S-Rakete nur 50 Sekunden nach dem Start mit einer Explosion. (red, APA, 28.12.2023)