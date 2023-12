Stefan Kraftfliegt durch die Nacht. Er ist eine gute Qualifikation gesprungen. AP/Matthias Schrader

Oberstdorf - Topfavorit Stefan Kraft ist als Siebenter der Oberstdorf-Qualifikation in die 72. Vierschanzentournee gestartet. Der Gesamtweltcupführende landete am Donnerstag bei 131 m (146,4 Punkte). Noch vor dem Salzburger reihte sich Michael Hayböck mit 132,5 m (146,6) als Sechster ein. Quali-Bester für das Auftaktspringen am Freitag (17.15 Uhr/live ORF 1) war Andreas Wellinger. Der Deutsche flog auf 135 m (151,4) und ließ damit Landsmann Karl Geiger (134 m/151) knapp hinter sich.

Michael Hayböck war am Donnerstag Österreichs bester Adler. REUTERS/KAI PFAFFENBACH

Vor 16.300 Zuschauern - laut Veranstaltern eine Bestmarke für Skisprung-Qualifikationen - reihte sich Jan Hörl (127 m/140,1 Pkt.) als drittbester ÖSV-Adler auf dem elften Platz ein. Manuel Fettner wurde 15. (132,0/138,4), Clemens Aigner klassierte sich als 17. (126,0/135,8). Daniel Tschofenig war als 29. (118,5/121,2) mit seiner Leistung alles andere als zufrieden.

Der Japaner Ryoyu Kobayashi, der in beiden Trainingssprüngen vorangelegen war, landete auf dem achten Platz. Der norwegische Titelverteidiger Halvor Egner Granerud wurde 16. (APA, red, 28.12.2023)

Ergebnisse der Skisprung-Qualifikation für den Vierschanzentournee-Auftaktbewerb in Oberstdorf am Donnerstag:

1. Andreas Wellinger (GER) 151,4 Punkte (135,0 m)

2. Karl Geiger (GER) 151,0 (134,0)

3. Peter Prevc (SLO) 150,2 (138,0)

Weiter:

6. Michael Hayböck (AUT) 146,6 (132,5)

7. Stefan Kraft (AUT) 146,4 (131,0)

11. Jan Hörl (AUT) 140,1 (127,0)

15. Manuel Fettner (AUT) 138,4 (132,0)

17. Clemens Aigner (AUT) 135,8 (126,0)

29. Daniel Tschofenig (AUT) 121,2 (118,5)

Die K.o.-Duelle der Österreicher im ersten Durchgang des Bewerbes am Freitag (17.15 Uhr/live ORF 1): Kraft - Andrea Campregher (ITA), Hayböck - Francesco Cecon (ITA), Hörl - Taku Takeuchi (JPN), Fettner - Maciej Kot (POL), Aigner - Wladimir Zografski (BUL), Tschofenig - Simon Ammann (SUI)