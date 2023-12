Verschwörungstheorien aus den 1990ern bei "Akte X" - geht das noch? Die Wahrheit ist irgendwo da drinnen, unter den Etat-Mediennews vom Donnerstag:

Wir haben "Akte X" wieder gesehen Von 1993 bis 2002 begeisterten der spukige FBI-Ermittler Fox Mulder und seine dauerskeptische Partnerin Dana Scully ihr Publikum mit wilden Verschwörungstheorien. Geht das heute noch? Hier geht's zur Wahrheit da drinnen.

"Being Michael Schumacher" Rückblick auf eine Ikone des Motorsports - Oliver Mark hat's vorausgesehen.

"Dinner for One" hat Geburtstag – Butler James bechert seit 1963.

Österreichs "ganze Geschichte" in ORF 3 interessiert besonders junges Publikum - die Quoten zum Start.

Amazon Prime Video gibt es nur noch mit Werbung, außer man kauft sich frei.

Oliver Pokorny managt Österreichs Nummer drei im Zeitungsmarkt - Medienmenschen 2024, Teil 28

Stadt Wien inseriert in Brigittenauer Bezirksblatt von SP-Mandatarin. Republikseigene "WZ" berichtet von Inseraten der Stadt in "Unsere Brigittenau". Die Publikation ist im Besitz einer SPÖ-Bezirksrätin. Mehr hier.

Journalistenbashing bereitet Fritz Hausjell Sorge. Politische Ablenkungsdiskurse sind für RSF-Präsident "Grenzüberschreitung, die Einstellung der "Wiener Zeitung" sei "verantwortungslos". Der Professor ohne Grenzen zum Jahresausklang.

Switchlist "The Hateful Eight", "Being Michael Schumacher", "Sommer auf drei Rädern": Unsere TV-Tipps für Donnerstag

Entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion!