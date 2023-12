Glücksstudien zeigen übereinstimmend, wie wichtig gute Beziehungen für ein glückliches Leben sind. Spencer Platt/Getty Images/AFP

Was uns Menschen glücklich macht, beschäftigt Gelehrte seit Jahrtausenden. Die wissenschaftliche Glücksforschung der vergangenen Jahrzehnte hat zumindest zwei beachtliche Erkenntnisse hervorgebracht, die uns zu denken geben sollten. Zunächst zeigen Glücksstudien übereinstimmend, wie wichtig gute Beziehungen für ein glückliches Leben sind. Auch wenn Menschen in jungen Jahren vielleicht denken, dass beruflicher Erfolg, Wohlstand und gesellschaftliche Anerkennung sie zu glücklichen Menschen machen würden – Jahrzehnte später haben dieselben Individuen üblicherweise einen anderen Blick auf die Dinge, und ihre sozialen Beziehungen sind ihnen rückblickend viel wichtiger als vieles andere im Leben. Das sollte uns zu denken geben, wenn wir uns das nächste Mal entscheiden, dem beruflichen Ehrgeiz nachzugeben, anstatt jenen Menschen Zeit zu schenken, die uns am nächsten stehen.



Die zweite beunruhigende Erkenntnis zahlreicher Glücksstudien ist, wie schlecht wir Menschen darin sind, zu wissen, was gut für uns ist. Nicht nur bei der Klimakrise, auch beim Versuch, ein glückliches Leben zu führen, zeigt sich, dass wir dazu neigen, den Moment, die nächsten Stunden zu planen, gedanklich in die Vergangenheit zu schweifen, aber sehr schlecht darin sind, in Jahren oder Jahrzehnten zu denken.



Wir können uns also nachweislich nicht auf unseren Intellekt verlassen, wenn es darum geht, ein glückliches Leben zu führen. Auch die Harvard-Studie belegt, dass immer wieder die besonders intelligenten, besonders erfolgreichen Menschen letztlich traurig und vereinsamt auf ihr Leben zurückblicken. Die Wissenschaft hat aber auch eine ermutigende Botschaft für uns: Es ist nie zu spät, das Ruder noch herumzureißen, wie in einem der Tipps des renommierten Glücksforschers Robert Waldinger zum Ausdruck kommt: "Treffen Sie eine dieser Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen können: Denken Sie an jemanden, den Sie vermissen und gerne wiedersehen würden. Nehmen Sie Ihr Telefon und schreiben Sie dieser Person eine kurze Nachricht. Und dann beobachten Sie, was zurückkommt." (Tanja Traxler, 29.12.2023)