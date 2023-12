Arsenals Martin Odegaard wird wohl zur Erkenntnis gekommen sein, dass es nicht hat sollen sein. Action Images via Reuters/PETER

London - Arsenal hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der englischen Premier League verpasst. Die Gunners unterlagen am Donnerstagabend im Heimspiel gegen West Ham United mit 0:2 und liegen damit weiter zwei Zähler hinter Liverpool auf dem zweiten Platz. Tomas Soucek (13.) und Konstantinos Mavropanos (55.) trafen für die Hammers, die sich näher an die Top Fünf heranschieben konnten. Tottenham ging in Brighton nämlich als 2:4-Verlierer vom Feld. Somit beträgt der Vorsprung der fünfplatzierten Spurs auf die sechstplatzierten Hammers nur mehr drei Punkte.

Souceks Tor wurde lange vom Video-Assistenten überprüft, weil nicht klar war, ob der Ball davor im Aus war, doch der Treffer zählte. Arsenal kam im Anschluss zu Chancen auf den Ausgleich, kurz vor der Pause traf Bukayo Saka nur die Stange. Mavropanos, der einst für Arsenal gespielt hatte, traf dann nach einem Eckball per Kopf. Arsenals Torhüter David Raya verhinderte kurz vor Schluss sogar das 0:3, als er einen Foulelfer von Said Benrahma parierte (96.). (APA, 28.12.2023)