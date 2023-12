Gerwyn Price hat fertig. IMAGO/Katie Chan

London – Ex-Weltmeister Gerwyn Price ist bei der Darts-Weltmeisterschaft im Ally Pally in London überraschend ausgeschieden. Der "Iceman", wie der ehemalige Rugby-Profi aus Wales genannt wird, verlor am Donnerstagabend in Runde drei mit 2:4 gegen den Nordiren Brendan Dolan und muss den Traum von einem zweiten Titel nach 2021 vorzeitig abhaken. Dolan könnte es im Achtelfinale mit dem schottischen Ex-Champion Gary Anderson zu tun bekommen.

Price war letztmals bei seinem Zweitrunden-K.o. gegen Nathan Aspinall vor fünf Jahren nicht über die dritte Runde einer Weltmeisterschaft hinausgekommen. Vor rund einem Jahr hatte er für Aufsehen gesorgt, als er im WM-Viertelfinale gegen den Deutschen Gabriel Clemens zeitweise mit Kopfhörern spielte, um den Lärm der Zuschauer ausblenden zu können. (APA/dpa, 28.12.2023)