Im Reich der Signa-Gruppe gibt es eine weitere Insolvenz. IMAGO/Michael Gstettenbauer

Angekündigte Inhalte finden manchmal genauso statt wie vorhergesagt. Am Freitagvormittag wurde bekannt, dass René Benkos Signa-Konzern bei der Signa Development Selection AG beim Handelsgericht Wien einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung stellt. Das vermeldet zunächst die Austria Presse Agentur (APA). Der Schritt ist nicht überraschend, weil er schon gestern von der Signa angekündigt wurde. Die Signa Development sei "zahlungsunfähig und überschuldet", heißt es im Insolvenzantrag, der dem STANDARD vorliegt.

Bereits am gestrigen Donnerstag meldete die Signa Prime Selection AG Insolvenz an. Dabei handelte es sich um die Luxusimmobilientochter des Konzerns und die wichtigste der Töchter. Die nunmehr insolvente Development ist die Entwicklungstochter der Signa und gilt als zweitwichtigste hinter der Prime. Bereits Ende November hat auch die darüberliegende Dachgesellschaft, die Signa Holding, Insolvenz angemeldet.

1,3 Milliarden Schulden

"Die Signa Development Selection AG investiert in Entwicklungsprojekte in Ballungszentren, besonders im deutschsprachigen Raum und Norditalien. Dazu zählen Bürogebäude und -Hochhäuser, Wohnanlagen, zukunftsorientierte Retailflächen und Hotels", heißt es auf der Website der Signa. Die Bilanzsumme beträgt laut Eigenangaben 4,6 Milliarden Euro. Beteiligt ist die Signa Development an insgesamt 290 Gesellschaften.

Die Verbindlichkeiten der Development betragen laut Insolvenzantrag knapp 1,3 Milliarden Euro. Dem stehen Aktiva von 296 Millionen gegenüber.

Von einem höheren Betrag an Schulden geht die US-Investmentbank JP Morgan in einem Papier von Mitte November aus, das dem STANDARD vorliegt. Darin ist von Gesamtverbindlichkeiten von 2,3 Milliarden die Rede, also knapp die doppelte Summe. Davon seien 1,1 Milliarden Anleihen (davon 40 Prozent variabel) und zirka 0,4 Milliarden Hybridkapital.

Von der Donaumarina zu den Flüggerhöfen

Im Insolvenzantrag, ist von einem Immobilien-Portfolio von aktuell 39 Projekten bei der Development die Rede. Der "Gross Asset Value", also der Wert dieser Immobilien, betrage rund 2,8 Milliarden Euro. Zu den Highlights zählen Immobilien wie das "Vienna Twentytwo", der "Donaumarina Tower", das "Andaz Vienna am Belvedere" (allesamt Wien), das Berliner Bremsenwerk oder die Flüggerhöfe in Hamburg.

Wie begründet die Signa Development ihre Zahlungsunfähigkeit? Die "hohe Inflaton und erheblichen Kostendruck infolge anhaltend hoher Energiepreise und Lohnzuwächse" hätten "abrupt geänderte Rahmenbedingungen" zur Folge gehabt, die "letztlich auch die Signa Development hart getroffen" hätten.

Wie schon am Donnerstag bei der Prime, wird seitens der Signa auch der EZB die Mitschuld an der Lage gegeben. Die Zentralbank hatsich im Sommer bei Großbanken nach ihrem Engagement bei der Signa erkundigt hat. Dies habe sich "äußerst negativ auf die Re-Finanzierbarkeit von Signa ausgewirkt", heißt es im Insolvenzantrag.

Das Ziel ist nun die Fortführung des Betriebs. Der Kreditschutzverband KSV 1870 rechnet mit einer raschen Eröffnung des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung. "Der vom Insolvenzgericht zu bestellende Sanierungsverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung geführt werden kann", sagt Jürgen Gebauer vom KSV 1870 laut Aussendung. "Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Sanierungsbestrebungen tatsächlich aufrechterhalten werden können."

Haselsteiner, Peugeot, Kohlestiftung

Die Eigentümerverhältnisse bei der Signa Development sind – wie im Signa-Konzern üblich – äußerst komplex. Die Mehrheitseigentümer sind unterschiedliche Signa- und Benkofirmen. Unter den weiteren Investoren befinden sich laut Insolvenzantrag die Familienstiftung des Strabag-Gründers Hans Peter Haselsteiner (neun Prozent), die deutsche RAG-Stiftung, die an sich mit der Abwicklung der Kohleindustrie befasst ist (vier Prozent), die französische Autodynastie Peugeot (fünf Prozent), die Schweizer Investmentgesellschaft Longbow (fünf Prozent) und Kleinanleger (sieben Prozent). (Joseph Gepp, Renate Graber, 29.12.2023)