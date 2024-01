Augenscheinlichste äußere Änderung der Modellpflege sind der neue Kühlergrill und die geänderte Frontschürze. Foto: Strobl

Von außen sieht man es ihm kaum an: Der Honda Jazz, der seinen Erstauftritt auf Europas Straßen in den frühen 1980er-Jahren hatte, 2020 neu aufgelegt wurde und Anfang 2023 eine dezente Auffrischung bekam, ist ein Raumwunder. Wir hatten Gelegenheit, den in Großbritannien gebauten kleinen Japaner mit der Zusatzbezeichnung e:HEV 1,5 i-MMD Hybrid in der Ausstattungsvariante Advance Sport zu testen.

HEV steht für Hybrid Electric Vehicle, i-MMD für "intelligent Multi-Mode Drive". Die Buchstabenfolge bezeichnet das etwas spezielle Hybridsystem von Honda. Je nach Fahrsituation wechselt das System automatisch zwischen den Betriebsarten Verbrennungsmotor-, Hybrid- und E-Antrieb. Damit sei zu jeder Zeit für die bestmöglichen Leistungs- und Verbrauchswerte gesorgt, behauptet jedenfalls Honda.

Überfrachtung ist kein Kennzeichen, das einem beim Innenraum auffallen würde. Alles aufgeräumt und meist auch bedienfreundlich. Foto: Strobl

In der Praxis heißt das Folgendes: Im Verbrennerantrieb wird das Fahrzeug von einem 1,5-Liter-Benziner bewegt. Das ist meist dann der Fall, wenn längere Zeit mit hoher Geschwindigkeit gefahren wird. Im Hybridantrieb sorgen Benzin- und Elektromotor gemeinsam für Schub, etwa beim Beschleunigen. Im Elektroantrieb hingegen ist das Fahrzeug vollelektrisch und entsprechend leise unterwegs, was speziell beim Mitschwimmen im Stadtverkehr angenehm ist.

So durchdacht können 4,09 Meter Auto sein: Mit dem Umlegen der Magic Seats beginnt der Zauber erst. Unerreicht, was man mit der zweiten Sitzreihe alles anfangen kann. Foto: Strobl

Der Hybridantrieb wurde mit dem Facelift etwas stärker. Der Benziner leistet nun 79 kW (107 PS), der Elektromotor mit 90 (122), und damit sehen wir uns gleich einmal am Arbeitsplatz um: Das Cockpit wirkt aufgeräumt, es gibt zwei Handschuhfächer und jede Menge stille Helferlein, die beim Fahren unterstützen und für Sicherheit sorgen. Unser Verbrauch bei winterlichen Bedingungen mit viel Heizung lag bei 5,4 Litern. Das ist in Ordnung. Wermutstropfen ist der Preis. Beginnt für den Jazz bei 27.490 Euro, was nicht wenig ist. Das von uns getestete Auto kam auf 31.240 Euro.

Am Heck wurde wenig verändert. Anders die Frontpartie. Die präsentiert sich neu mit schwarzem Kühlergrill. Die ebenfalls neuen Stoßfänger lassen den Jazz ein bisschen wachsen; das Auto misst jetzt knapp 4,10 Meter, womit es gerade noch im Kleinwagensegment beheimatet ist. Wobei – der Honda Jazz taugt ohne weiteres auch als Familien-Erstauto. Das liegt am gut ausgeklügelten Raumkonzept.

Mit 4,09 Meter Länge darf sich der Jazz gerade noch Kleinwagen nennen. Erstmals gibt es mit dieser Generation übrigens auch die Version Crosstar mit rustikalen SUV-Attributen. Foto: Strobl

Der Kofferraum fasst zwar nur 304 (bis 1205) Liter, dafür haben zwei erwachsene Personen sowohl vorne als auch hinten genügend Platz, um auch längere Fahrten ohne schmerzhafte Verkrümmung zu überstehen. In der zweiten Reihe gibt es ordentlich Platz für die Knie, die Füße passen gut unter die Sitze, auch der Kopf hat genug Freiheit. Auf der Rückseite der Vordersitze gibt es neben den üblichen Ablagetaschen praktischerweise noch zwei kleinere Einlässe, wo sich etwa Smartphones sicher aufbewahren lassen.

Besonders praktisch aber sind die Magic Seats. Die Zaubersitze lassen sich wie üblich im Verhältnis zwei zu eins umklappen, man kann sie aber auch wie Kinosessel hochklappen, sodass ein feiner Stauraum hinter den Vordersitzen entsteht, ideal für den Transport von größer geratenen Topfpflanzen, Flachbildfernsehern oder Ähnlichem. (Günther Strobl, 7.1.2024)