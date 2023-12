Nach dem sechsten Sieg in Serie belegen die Nuggets in der Western Conference hinter Minnesota den zweiten Platz

Chef am Court: Nikola Jokic. USA TODAY Sports via Reuters Con

Denver (Colorado) - Nikola Jokic hat die Denver Nuggets mit seiner nächsten Glanzleistung in der NBA zum 142:105-Heimsieg über die Memphis Grizzlies geführt. Am Donnerstag (Ortszeit) erzielte der Serbe 26 Punkte, 14 Rebounds sowie 10 Assists und markierte damit sein elftes Triple-Double der Saison. Dabei traf er jeden seiner elf Wurfversuche aus dem Feld und alle drei Freiwürfe. Nach dem sechsten Sieg in Serie belegen die Nuggets in der Western Conference hinter Minnesota den zweiten Platz.

Tyrese Haliburton gelang beim 120:104 (63:52)-Auswärtssieg seiner Indiana Pacers gegen die Chicago Bulls ein besonderes Kunststück: Der Spielmacher erzielte 21 Zähler, verteilte 20 Assists und verlor kein einziges Mal den Ball. Damit ist Haliburton erst der zweite Spieler der NBA-Geschichte, der in einer Partie mindestens 20 Punkte und 20 Assists erzielt sowie gleichzeitig keinen Ballverlust zu verzeichnen hatte. (APA; 29.12.2023)