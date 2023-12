Eine neue Verschlüsselungsmethode verspricht die Standorttracker von Apple deutlich verbessern zu können. STANDARD/Pichler

AirTags sind für viele aus dem Alltag kaum noch wegzudenken. Die kleinen, kreisrunden Geräte sollen Nutzern helfen, Gegenstände wie Schlüssel, Geldbörsen, Gepäckstücke oder sogar Autos über das "Find My"-Netzwerk ("Wo ist?") von Apple im Blick zu behalten. So gut diese Tags für das Auffinden von Gegenständen sind, gerieten sie in der Vergangenheit zunehmend in die Kritik, weil sie auf Personen bezogen auch für Stalking missbraucht werden konnten. Apple hat auf dieses Missbrauchspotenzial reagiert, allerdings mussten dafür auch Kompromisse in Kauf genommen werden. Forscher zweier US-Universitäten sind nun der Ansicht, dass man AirTags besser umsetzen kann.

AirTags sind mit einer ausgeklügelten Technologie ausgestattet, die es ihnen ermöglicht, ihren Standort über Bluetooth-Signale an nahegelegene Geräte im "Find My"-Netzwerk zu übermitteln. Dieses Netzwerk leitet dann die Standortinformationen an den Besitzer zurück, wobei die Daten anonym und verschlüsselt sind. Doch gerade die Eigenschaften, die AirTags so effizient für das Auffinden verlorener Gegenstände machen – ihre geringe Größe, die lange Batterielebensdauer und die Allgegenwärtigkeit des Apple-Netzwerks –, machen sie auch zu potenziellen Werkzeugen für unerwünschtes Tracking.

Deshalb hat Apple mehrere Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Eine wichtige Funktion ist, dass der AirTag, wenn er für längere Zeit von seinem Besitzer getrennt wird und mit einer anderen Person unterwegs ist, einen Ton von sich gibt, um die Personen in der Nähe auf seine Anwesenheit aufmerksam zu machen. Darüber hinaus erhalten iPhone-Benutzer Warnungen, wenn ein unbekannter AirTag entdeckt wird, der sich über einen längeren Zeitraum hinweg mit ihnen bewegt. Das soll das Ergreifen von Maßnahmen ermöglichen, wenn sie vermuten, dass sie verfolgt werden.

Richtige Balance entscheidend

Trotz dieser Sicherheitsvorkehrungen bleibt die Herausforderung bestehen, ein Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und Sicherheit herzustellen. Ursprünglich waren die AirTags so konzipiert, dass sie ihre öffentliche Kennung – einen eindeutigen Code, der zu Ortungszwecken gesendet wird – häufig ändern, um zu verhindern, dass Personen im Lauf der Zeit von Dritten geortet werden. Diese Funktion schützte zwar die Privatsphäre des AirTag-Besitzers, erschwerte jedoch unbeabsichtigt die Erkennung und Verhinderung von Stalking, da die ständig wechselnden Kennungen es den Geräten Unbeteiligter erschwerten, einen ständig anwesenden, unbekannten AirTag zu erkennen und zu melden.

Um dieses Problem zu beheben, hat Apple das System überarbeitet, sodass sich die Kennung eines AirTags nur einmal alle 24 Stunden ändert, wenn er nicht bei seinem Besitzer ist. Mit dieser Anpassung sollte ein besseres Gleichgewicht erreicht werden, indem es für andere Geräte einfacher wird, einen AirTag zu erkennen und zu melden, der für die Verfolgung verwendet werden könnte, während gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen verringert wird – Fälle, in denen ein AirTag fälschlicherweise als unerwünscht oder bedrohlich identifiziert wird.

Neue Verschlüsselungsmethode

Forscher der Johns Hopkins University und der University of California, San Diego, sind jedoch der Meinung, dass es noch Raum für Verbesserungen gibt. Sie schlagen einen raffinierteren Ansatz vor, bei dem fortschrittliche Verschlüsselungstechniken zum Einsatz kommen, nämlich "Secret Sharing" und "Error correction coding". Im Zusammenhang mit AirTags bedeutet "Secret Sharing", dass das System im Lauf der Zeit Daten sammelt und die wahre Identität eines AirTags nur unter bestimmten Bedingungen, die auf Stalking hinweisen, preisgibt.

Die zweite Technik wird zur Verbesserung der Integrität und Zuverlässigkeit der Datenübertragung eingesetzt – weil der Erfolg des Systems im Rahmen des "Secret Sharing" eben stark von bestimmten Teilen abhängig ist. Selbst wenn Teile der Daten verloren gehen oder beschädigt werden – was in komplexen Funkumgebungen, in denen AirTags eingesetzt werden, häufig vorkommen kann –, können die wesentlichen Informationen wiederhergestellt und effektiv genutzt werden.

Wie Wired berichtet, würde das vorgeschlagene System unauffällig im Hintergrund von Mobilgeräten laufen, Signale effizient verarbeiten und zwischen gutartigen und potenziell bösartigen Ortungsszenarien unterscheiden, versprechen die Forscher. Durch den Einsatz dieser Techniken wollen sie ein differenzierteres und wirksameres Mittel zur Erkennung von Stalking schaffen, ohne die Privatsphäre von Nutzern zu gefährden, die einfach nur ihre Sachen im Auge behalten wollen. Apple selbst hat auf den Vorschlag nicht offiziell reagiert, eine neue Version der AirTags wird allerdings schon für nächstes Jahr erwartet. (red, 29.12.2023)