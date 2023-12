Der Inkognitomodus war Gegenstand eine Klage gegen Google. DER STANDARD/Zellinger

Der Inkognitomodus von Googles Webbrowser Chrome ist zu völlig zu Unrecht als Pornomodus verschrien. Denn angeblich wird der Inkognitomodus eher dazu verwendet, um gesundheitliche Frage zu beantworten. Das geht zumindest aus einer Umfrage von NordVPN hervor. Wobei dazugesagt werden muss: Viele Menschen werden ihren Pornokonsum wohl im Rahmen einer Umfrage nicht ehrlich angeben.

In diesem Modus wird kein Verlauf der besuchten Webseiten angelegt, werden Informationen aus Eingabefeldern nicht gespeichert und Cookies und Cache-Daten nach Beendigung der Surfsession gelöscht. Ist der Inkognitomodus also gleichbedeutend mit völliger Anonymität? Nein, denn Webseitentracker und Serviceprovider lesen nach wie vor mit, davor wird beim Einschalten des Modus in Chrome auch gewarnt. Doch auch Google selbst analysiert die Nutzer, was ebenfalls keine allzu große Überraschung für die meisten Nutzerinnen und Nutzer sein dürfte.

Dennoch wirkt es so, als sei man im Inkognitomodus vor Tracking geschützt, so lautete zumindest die Argumentation mehrere Kläger aus dem US-Bundesstaat Kalifornien. Kern der Beschwerde war der Vorwurf falscher Versprechungen: So würde der Inkognitomodus nicht umfassend vor Tracking schützen. Das betreffe nicht nur andere Tracker, auch Googles eigene Werbenetzwerke könnten die Nutzer weiter eindeutig identifizieren – selbst wenn sie diesen Modus aktiviert haben. Die Kläger legten interne E-Mails von Google-Führungskräften vor, die beweisen sollen, dass das Unternehmen die Nutzung des Inkognito-Browsers überwacht, um Anzeigen zu verkaufen und den Webverkehr zu verfolgen. In der Klage wird Google beschuldigt, gegen das kalifornische Datenschutzgesetz verstoßen zu haben, und es werden bis zu 5.000 Dollar pro betroffenen Nutzer gefordert, was die Kläger auf insgesamt fünf Milliarden US-Dollar hochrechneten.

Summe bleibt noch geheim

Die Antwort von Google darauf war erwartbar. Man verspreche gar keinen Schutz vor Tracking und weise darauf sogar bereits beim Öffnen des Inkognitomodus hin. Das Ganze sei – wie bei anderen Anbietern auch – vor allem dazu gedacht, dass sich der Browser temporär nichts von den besuchten Websites merkt und auch keine Cookies dauerhaft speichert. Einen umfassenden Schutz gegen Tracking oder Third-Party-Cookies stellt aber auch das nicht dar.

Das war im Jahr 2021, DER STANDARD berichtete. Nach einem gescheiterten Versuch, die Klage abzuweisen, hat das Unternehmen nun einem Vergleich zugestimmt. Wie Reuters und die "Washington Post" berichten, haben bislang weder Google noch die Kläger die Details des Vergleichs veröffentlicht. Aktuell ist nur bekannt, dass sich beide Parteien geeinigt haben. Wie hoch die Vergleichssumme ist, ist unklar. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Google tatsächlich fünf Milliarden US-Dollar bezahlt hat. Eine offizielle Erklärung steht noch aus. (red, 29.12.2023)