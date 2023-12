Vierblättrige Kleeblätter gelten seit jeher als Zeichen für Glück. Schon die Kelten nutzten die seltenen botanischen Mutationen, um Böses abzuwenden. Getty Images/iStockphoto

Im Reigen der Glücksbringer, die rund um den Jahreswechsel verschenkt werden, darf einer nicht fehlen: das vierblättrige Kleeblatt. In der Symbolik vieler Kulturen hat diese Anomalie der Pflanzenwelt einen besonderen Platz. Der Legende nach soll Eva bei der Vertreibung aus dem Paradies ein vierblättriges Kleeblatt als Andenken an den Garten Eden mitgenommen haben. Keltischen Druiden dienten vierblättrige Kleeblätter zur Abwehr böser Kräfte, im Mittelalter wurden sie in Kleidung eingenäht, um Reisende vor Unglück zu schützen.

Dass die botanische Randerscheinung seit jeher als Glückssymbol gilt, liegt zum einen an ihrer Seltenheit. Wie häufig diese Mutationen vorkommen, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Schätzungen zufolge ist maximal eines von tausend Kleeblättern vierblättrig - manche Sammlerinnen und Sammler sprechen von einer Quote von eins zu 10.000. Zum anderen ließ der kräftige Wuchs des Klees die Pflanze in ihrer vierblättrigen Ausführung zum Glücksbringer aufsteigen, heißt es aus der kunsthistorischen Forschung.

Rekordhalter mit 56 Fiedern

Tatsächlich gehört der robuste Klee auf fast allen Kontinenten zum natürlichen Arteninventar. Ausnahmen bilden die Antarktis und Australien, wobei auch in Down Under Kleearten eingeführt wurden. Weltweit umfasst die Pflanzengattung 245 Arten. Die lateinische Gattungsbezeichnung Trifolium bedeutet simpel "drei Blätter". Am häufigsten finden sich Mutationen bei Weißklee und bei Rotklee, auch Wiesenklee genannt.

Nimmt man es genau, hat Klee aber weder drei noch vier Blätter, sondern nur ein Blatt, das jedoch gefiedert ist. Von diesen Fiedern können mehr als vier an einem Blatt auftreten. Der Rekord liegt laut Guinness-Buch der Rekorde bei stolzen 56 Fiedern. Beeindruckend war auch die Sammelleidenschaft von Edward Martin aus Alaska: Im Rekordebuch ist er als Sammler von mehr als 111.000 vierfiedrigen Kleeblättern vermerkt.

Der Glücksklee, der kein Klee ist

In Gärtnereien und Blumengeschäften lässt sich vierblättriger Klee käuflich erstehen. Beim sogenannten Glücksklee handelt es sich allerdings um keinen echten Klee. APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Braucht es in Feld und Wiese Glück - oder sehr viel Geduld -, um ein vierblättriges Kleeblatt zu finden, erleichtert der sogenannte Glücksklee dieses Unterfangen. Bei den filigranen Pflänzchen mit der dunklen Blattmitte handelt es sich allerdings um keinen echten Klee. Die Gewächse gehören zur Gattung des Sauerklees, der nicht mit dem echten Klee verwandt ist. Dafür ist die aus Mexiko stammende Pflanze aber von Natur aus vierblättrig. (Marlene Erhart, 31.12.2023)