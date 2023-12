Der Iran bestreitet, in die Hamas-Terrorangriffe direkt verwickelt gewesen zu sein – zuletzt auch der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, Hossein Salami. AFP/ATTA KENARE

Ramezan Sharif, der Sprecher der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), hatte diese Woche mit einem scheinbaren Bekenntnis überraschend für Aufsehen gesorgt. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch bezeichnete er das Hamas-Massaker vom 7. Oktober als Racheakt für die Tötung des mächtigen iranischen IRGC-Generals Ghassem Soleimani vor vier Jahren. Dieser war im Jänner 2020 bei einem US-Drohnenangriff im Irak getötet worden.

Was in den sozialen Medien rasch als iranische Bestätigung dafür aufgefasst wurde, dass Teheran den Terrorangriff vom 7. Oktober auf das verfeindete Israel federführend koordiniert hat, rief bei Verbündeten und in den eigenen Reihen sogleich wenig überraschend Dementis hervor. Immerhin hatte Sharif mit der Aussage gegen die bisherige Linie des iranischen Regimes verstoßen: Der Iran verneint nämlich jegliche direkte Verwicklung in die Hamas-Angriffe.

Hamas dementiert

"Die Hamas bestreitet die Gültigkeit der Äußerungen des IRGC-Sprechers zur Operation Al-Aqsa-Flut (Anm.: Hamas-Bezeichnung für Terrorangriffe vom 7. Oktober)," hieß es zunächst von der Terrororganisation Hamas selbst. Alle Taten seien eine Antwort auf die israelische Besetzung und auf die Aggressionen gegen die Palästinenser.

Im Iran waren es am Donnerstag dann höchste Beamte, die IRGC-Sprecher Sharif öffentlich widersprachen: "Was in Gaza passiert, ist eine palästinische Angelegenheit und hat mit uns nichts zu tun", sagte etwa Mohammad Mohammadi Golpayegani, der Bürochef des iranischen Revolutionsführers und Staatsoberhauptes Ali Khamenei, bei einer Veranstaltung in Stadt Ghom. Er begrüßte dabei das Vorgehen der Hamas, die sich ein Beispiel am Iran genommen habe. Zuvor hatte auch IRGC-Oberbefehlshaber Hossein Salami in der Hauptstadt Teheran die Hamas-Angriffe als "rein palästinensische Operation" bezeichnet.

Auch Sharif selbst ruderte schließlich zurück: Seine Aussagen seien falsch verstanden worden. Die Ermordung Soleimanis zu rächen sei nicht das Motiv der Hamas gewesen. Diese verfolge ausschließlich palästinensische Interessen. Jedoch kämen die Folgen ihrer Angriffe einer Vergeltung gleich, ließ Sharif wissen. Soleimanis Errungenschaften zu Lebzeiten hätten außerdem zum "Erfolg" der Hamas beitragen, sagte er.

Revolutionsgarden drohen mit Vernichtung Israels

Ähnlich hatte sich auch IRGC-Oberbefehlshaber Salami geäußert, der seine Aussagen bei dem Begräbnis des in Syrien getöteten Brigadegenerals Sayed Razi Mousavi tätigte. Mousavi, ein ranghohes Mitglied der IRGC, war am Montag in einem Vorort von Damaskus durch einen mutmaßlich israelischen Luftangriff getötet worden. Bei der Trauerfeier schwor Salami nun für Mousavi Rache: "Unsere Rache ist immer bitter. Aber eine Rache, die dem Märtyrertod von Sayed Razi gleichkommt, ist nichts anderes, als dieses Regime (Anm.: Israel) von der Seite der Geschichte zu streichen", wurde Salami zitiert. Zuvor hatte Sharif mit direkten und indirekten Vergeltungsakten der sogenannten Achse des Widerstands gedroht – einem losen Bündnis mit dem Iran verbündeter Milizen, die sich dem Widerstand gegen Israel und die US-Politik im Nahen Osten verschrieben haben und zu der auch die Hamas und die libanesische Hisbollah gehören.

Mousavi, über den bisher nur wenig bekannt ist, war ein Vertrauter von IRGC-General Soleimani. Auch er galt als einer der einflussreichsten Offiziere der Revolutionsgarden, der zweiten Säule der iranischen Streitkräfte neben der regulären Armee, im Ausland. Laut "New York Times" soll Mousavi geholfen haben, die Lieferung von Raketen und anderen Waffen an die libanesische Hisbollahmiliz zu überwachen. Salami bezeichnete ihn als "zentrale Säule" der Revolutionsgarde in der Levante.

Indes wurde bekannt, dass am Freitag vier Personen, darunter eine Frau, im Iran hingerichtet wurden – angeblich wegen Spionage für Israel beziehungsweise seinen Geheimdienst Mossad. Zuvor war Mitte Dezember eine Person wegen ähnlicher angeblicher Gründe hingerichtet worden. Der Iran wirft Israel vor, hinter zahlreichen Sabotageaktionen seiner Nuklear- und Sicherheitsindustrie zu stehen. (N. N. aus Teheran, Flora Mory, 29.12.2023)