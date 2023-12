9.30 KOMÖDIE

Genosse Don Camillo (Il compagno Don Camillo, I/F 1965, Luigi Comencini) In der letzten der fünf Giovanni-Guareschi-Verfilmungen mit Fernandel und Gino Cervi als streitlustigen wie versöhnungsbereiten Widersachern reist Don Camillo – natürlich undercover – mit dem kommunistischen Bürgermeister Peppone in die Sowjetunion.

Bis 11.15, ORF 2

16.10 KRIMISERIE

Mit Schirm, Charme und Melone (The Avengers, GB 1967) Drei Folgen der großartigen fünften Staffel von The Avengers mit Diana Rigg als der hinreißenden Amateuragentin Emma Peel und Patrick Macnee als ihrem Partner John Steed: Diesmal mit Knalleffekt, gefolgt um 17.00 von Ein, zwei, drei – wer hat den Ball? und Weekend auf dem Lande. (17.50). Bis 18.40, One

20.15 DOKUMENTATION

Wilder Grenzgänger – Der Wolf ist zurück Lange Zeit galt der Wolf in Europa als so gut wie ausgerottet. Nur in den Wäldern Osteuropas überlebten einige kleinere Populationen. In den letzten Jahrzehnten wurden Wölfe unter Artenschutz gestellt – und kehrten zurück. Die Dokumentation zeichnet nach, wie sich das Tier aus Polen über Deutschland bis in die Niederlande und Belgien erneut verbreitete. Bis 21.45, Arte

21.05 ZEITGESCHICHTE

ORF-Legenden: Gerhard Bronner, Georg Kreisler, Cissy Kranner und Hugo Wiener Größen des Kabaretts spüren drei Dokus nach: Den Anfang macht Gerhard Bronner (Der g’schupfte Ferdl), danach geht es ab 22.00 um Georg Kreisler (Tauben vergiften im Park) und ab 22.50 um Cissy Kraner und Hugo Wiener (Aber der Novak lässt mich nicht verkommen). Bis 23.40, ORF 3

21.55 TRUCKER-SPASS

Convoy (USA 1978, Sam Peckinpah) Ein hinterhältiger Sheriff nimmt Truckfahrer mittels einer Radarfalle aus. Martin "Rubber Duck" Penwald (Kris Kristofferson) formiert daraufhin mit seinen Fahrerkollegen einen Konvoi und geht zum Gegenangriff über. Gegen Ende seiner Karriere übersetzte Meisterregisseur Sam Peckinpah (The Wild Bunch) seine Lieblingsthemen in das damals beliebte Truckerfilm-Subgenre. Bis 23.55, Servus TV

Streaming

RÜCKKEHR

Die zweite Welle 15 Jahre nach dem schrecklichen Tsunami in Thailand steht plötzlich eine Totgeglaubte vor der Tür des Anwalts Harry: Alexandra, seine Schwägerin. Sie ist von den Ereignissen traumatisiert, er weiß nicht, was er glauben soll. Dazu kommt, dass die beiden ein dunkles Geheimnis teilen. ZDF-Mediathek

Ihre Familie glaubte, sie sei beim Tsunami in Khao Lak ertrunken. Doch dann steht sie nach 15 Jahren vor der Tür und damit ist nichts mehr so, wie es einmal war: Karoline Schuch in "Die zweite Welle", sechs Folgen in der ZDF-Mediathek Foto: ZDF, Velter

FAMILIE

Haus aus Glas Familie Schwarz ist in der Krise. Die familieneigene Gießerei ist hoch verschuldet, ein Sanierungsplan muss her. Und am besten auch gleich die Übergabe. Die besten Chancen rechnet sich Tochter Eva aus. Die Heirat der jüngsten Tochter Emily mit Felix kommt da gerade recht. Und natürlich gibt es auch hier wieder quicklebendige Geister aus der Vergangenheit. Stefanie Reinsperger spielt die herrlich narrische Firmentochter. Arte-Mediathek

COUP

Berlin Deutsches Spin-off der spanischen Erfolgsserie Haus des Geldes. Wieder ist ein irrer Coup geplant, dieses Mal im größten Auktionshaus von Paris. Netflix

HORROR

The Mill Unternehmer (Lil Rel Howery) wacht in einem Raum mit offenem Dach auf, in dem sich eine alte Getreidemühle befindet. Er hat keine Ahnung, wie er hierher gekommen ist – und auch nicht, weshalb. Eine Computerstimme gibt Befehle. Disney+