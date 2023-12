6.15 MUSIKTAG

Pop Around the Clock Auch heuer fackelt 3sat am letzten Tag des Jahres ein Dauerfeuer in Sachen Pop und Rock ab. Zum Auftakt gibt es um 6.15 Bob Dylans großartigen, in seiner Stilisierung dem Film noir verpflichteten Musikfilm Shadow Kingdom, gefolgt u. a. von Eric Clapton: Across 24 Nights (10.30), P!NK: Funhouse (19.00), The Rolling Stones: GRRR Live! (21.30), Madonna: Rebel Heart Tour (23.30) und anderen. Bis 6.00, 3sat

6.40 BILLY WILDER

Das Mädchen Irma la Douce (Irma la Douce, USA 1963, Billy Wilder) Der entlassene Polizist Nestor verliebt sich in die Pariser Prostituierte Irma la Douce und tut so ziemlich alles, um sie zu erobern. Für die Komödienadaption eines Broadway-Musicals spannte Meisterregisseur Billy Wilder nach Das Appartement noch einmal Jack Lemmon und Shirley MacLaine als formidables Hauptdarstellerduo zusammen. Bis 9.00, ORF 2

10.30 AGENTENTHRILLER

James Bond ATV schickt den britischen Agenten in einen Marathonseinsatz, von ­Timothy Daltons Wien-Gastspiel samt Riesenrad in Der Hauch des Todes über Sean Connerys Comeback abseits der offiziellen Reihe mit Klaus Maria Brandauer als Bösewicht in Sag niemals nie (10.30) bis zur Lizenz zum Töten um 3.35 früh. Bis 5.25, ATV

20.15 ABENTEUERKOMÖDIE

Das große Rennen rund um die Welt (The ­Great Race, USA 1965, Blake Edwards) Der "Große Leslie" (Tony Curtis), ein dandy­hafter Abenteurer ganz in Weiß, macht bei einem Autorennen von New York über den Nordpol nach Paris mit. Sein hartnäckigster Konkurrent ist der undurchsichtige Professor Fate (Jack Lemmon). Komödienspezialist Blake Edwards (Frühstück bei Tiffany) konnte für die aufwendige Sixties-Produktion auf das furiose Hauptdarstellerduo aus Billy Wilders Manche mögen’s heiß setzen.Bis 22.40, Arte

Zwischenstopp in Alaska: Tony Curtis und Natalie Wood in "Das große Rennen rund um die Welt", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Jalem Productions/Blake Edward

21.15 BEZIEHUNGSKOMÖDIE

Der Stadtneurotiker (Annie Hall, USA 1977, Woody Allen) Der frühe Woody Allen mit seiner Partnerin Diane Keaton auf den Punkt gebracht, samt einem Cameo-Auftritt des Philosophen Marshall McLuhan im Foyer eines New Yorker Kinos. Der Synchrontitel Der Stadtneurotiker wurde zum geflügelten Wort. Bis 22.45, One

22.40 MUNDL

Ein echter Wiener geht nicht unter: Jahreswende (A 1977, Reinhard Schwabenitzky) Wenn Raketen durchs Fenster fliegen: die legendäre Silvesterfolge mit Karl Merkatz als "Mundl" Sackbauer. Bis 23.40, ORF 1

22.40 OPERETTE

"Die Fledermaus" an Silvester Johann Strauss’ Operette aus der Bayerischen Staatsoper. Barrie Kosky verpasste dem Traditionsstück mit seiner Münchner Neuinszenierung eine Frischzellenkur. Wladimir Jurowski dirigiert das Bayerische Staatsorchester. Bis 1.30, Arte

23.35 HORRORKOMÖDIE

Gremlins – Kleine Monster (USA 1984, Joe Dante) Nie dem Sonnenlicht aussetzen, nicht nass werden lassen und ja nicht nach Mitternacht fressen lassen. Seit Joe Dantes ungemein bissiger Horrorsatire Gremlins ist klar, wie ein Knuddel-Gizmo zu halten ist. Die gelungene Fortsetzung Gremlins 2 – Die Rückkehr der kleinen Monster gibt’s im Anschluss zu sehen. Bis 1.30, ATV 2

23.40 SKETCH

Dinner for One – Der neunzigste Geburtstag Der klassische Sketch mit Komiker Freddie Frinton. Bis 0.00, ORF 1