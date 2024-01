9.40 FANTASY

Hook (USA 1991, Steven Spielberg) Peter Pan ist erwachsen und bürgerlich geworden. Sein alter Widersacher Hook (Dustin Hoffman) entführt seine Kinder. Der öde Peter (Robin Williams) rettet die Gefangenen und eine weitere Spielberg’sche Vision. Bis 11.55, ORF 1

10.25 GALLIER

Asterix und die Wikinger (F/DK 2005, Stefan Fjeldmark, Jesper Moller) Majestix’ verweichlichter Neffe Grautvornix ist zu Gast bei den Galliern. Asterix und Obelix sollen dem zarten Knaben etwas Mut und Tapferkeit beibringen. Doch noch ehe der Unterricht anschlagen könnte, wird der Schüler von den Wikingern entführt. Um 11.50 folgt Asterix & Obelix: Mission Kleopatra. Bis 13.40, RTL

10.35 PROSIT NEUJAHR

Neujahrskonzert 2024 Bevor das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2024 ab 11.15 live aus der Staatsoper übertragen wird (Christian Thielemann dirigiert), gibt es wie immer einen Blick hinter die Kulissen. Mehr als ein halbes Jahr lang begleitet ein Kamerateam die Vorbereitungen bis zur Ausstrahlung. In der Pause um 11.15 geht es dieses Jahr mit Anton Bruckner auf eine Entdeckungsreise. Bis 13.45, ORF 2

12.15 WIEDERSEHEN

Der rosarote Panther kehrt zurück (USA/GB 1975, Blake Edwards) Und wieder wird der ­rosarote Riesendiamant gestohlen: Dieses Mal ist es ein Raub aus dem staatlichen Museum in Lugasch. Inspektor Clouseau soll bei der Aufklärung helfen. Mit Peter Sellers als Inspektor mit chaotischen Ermittlungsmethoden. Bis 14.20, Servus TV

20.15 BIOPIC

Bohemian Rhapsody (USA 2018, Bryan Singer, Dexter Fletcher) Gefälliges Biopic über Queen-Sänger Freddie Mercury. Rami Malek heimste für seine artistische Anverwandlung des Sängers mit dem markanten Schnauzer einen Oscar ein. Bis 22.50, ATV

20.15 KLASSIKER

Vom Winde verweht (Gone With the Wind, USA 1939, Victor Fleming) Der letzte Rettungsversuch südstaatlicher Glorie samt "Onkel Tom", Bürgerkriegseuphorie und "menschlichen" Sklavenhaltern; das teuerste Schaufenster des MGM-Studios. Behäbiges, durch Wortwechsel zwischen Clark Gable und Vivian Leigh aufgelockertes Monstrum, das immer wieder sein Publikum findet. Bis 23.45, Arte

20.15 KATASTROPHE

Armageddon – Das jüngste Gericht (USA 1998, Michael Bay) Bruce Willis als weltbester Ölbohrer muss einen rasenden Kometen abwehren, ihm zur Seite Liv Tyler und Ben Affleck. Heroisch und ziemlich laut. Bis 23.10, Vox

1.55 KARGES SIBIRIEN

Nanouk (D/F/BG 2018, Milko Lasarow) In der Eislandschaft Jakutiens leben Nanouk und seine Frau Sedna. Sie gehören zu den letzten Inuit, die sich noch der traditionellen Lebensweise verpflichtet fühlen. Familiengeschichte vor dem Hintergrund des Untergangs der Inuit-Kultur. Bis 3.30, Arte

Hier im eisigen Sibirien freut man sich über die Sonne: Michail Aprossimow in "Nanouk", 1.55, Arte. Foto: Arte / Red Carpet Film Production