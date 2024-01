"Das tapfere Schneiderlein" hat in einer monströsen Welt genug von der Tapferkeit. Franzi Kreis

Seit bald 20 Jahren ist der Dschungel Wien als Theaterhaus für junges Publikum ein Wiener Hotspot. Nach Stephan Rabl und Corinne Eckenstein hat mit dieser Spielzeit Anna Horn die Leitung der drei Bühnen umfassenden Institution im Museumsquartier übernommen. Zur Weihnachtszeit wird das Haus noch mehr gestürmt als sonst. Derzeit läuft Das tapfere Schneiderlein in einer Fassung von Raoul Biltgen und Die komische Tür in der Regie von Burgschauspieler Nils Strunk.

Corona hat, wie Horn sagt, keine großen Auswirkungen mehr. Die Herausforderungen sind dennoch groß. Das Überforderungsgefühl junger Menschen sei spürbar. Zum anderen ist das Haus angesichts des geplanten Einzugs des Hauses der Geschichte Österreich ins Museumsquartier mit Umsiedlungsplänen konfrontiert.

STANDARD: Welche Themen beschäftigen junge Menschen derzeit am meisten?

Horn: Der Krieg hat als Thema die Klimakrise abgelöst, das erfahren wir in den Schulen, Jugendzentren oder in der Lehrlingsausbildung. Die Ausbildner berichten, dass die Familien die Kinder und Jugendlichen dazu anhalten, nicht mehr über Israel und Palästina zu sprechen. Es bleibt also bei den Kindern hängen. Generell macht sich durch die vielen weltweiten Krisen ein Überforderungsgefühl unter der jungen Generation breit. Vielen ist ihre grundsätzlich privilegierte Lage hier in Österreich bewusst, aber der Druck, der von den Erwachsenen ausgeht, "ihr werdet das schon richten, ihr habt die Lösungen", ist schon enorm.

STANDARD: Wie reagieren Sie im Programm darauf?

Horn: Wir wollen eine Balance halten, das heißt diese schweren Themen nicht unterdrücken, aber auch Leichtigkeit und Fröhlichkeit anbieten. Denn Unterhaltung soll das Theater auch sein!

STANDARD: Wie gehen Sie konkret mit der Polarisierung auch unter jungen Menschen angesichts des Krieges in Gaza um?

Horn: Krieg ist immer wieder ein Thema, etwa im Februar im Stück Anderswo, in dem ein Kind über den Krieg erzählt. Es gibt schmerzhafte Erfahrungen, die wir nicht aussparen wollen. Aber wie gesagt, wir wollen die Welt nicht nur problematisieren. Manchmal höre ich auch von Lehrpersonen eine leichte Abwehr gegen herausfordernde Themen, etwa "Kopftuch – ah, nein, das muss jetzt nicht auch noch sein".

Anna Horn leitet seit Herbst den Dschungel Wien. lukas beck

STANDARD: Der Dschungel arbeitet viel mit Schulen zusammen. Erreicht man so das diverseste Publikum?

Horn: Ja, das kann man so sagen, die Klassen sind gemischt. Dieser Vielfalt tragen wir Rechnung und fragen uns in den Angeboten: Wem gehört die Bühne, wo sind die marginalisierten jungen Menschen, wie können wir bessere Teilhabemöglichkeiten schaffen? Beispielsweise leitet Elif Bilici eine Theaterwerkstatt zum Thema 60 Jahre Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter und sucht mit Jugendlichen nach ungehörten Geschichten, unterstützt von Armela Madreiter und Thomas Perle als Autoren.

STANDARD: Die Inszenierungen im Dschungel entstehen vielfach im Austausch mit jungen Leuten. Wie laufen solche Researchprozesse ab?

Horn: In Zusammenarbeit mit den Schulen sind das vor allem Workshops in den Klassen. Wir bieten auch Theaterwerkstätten an, wie House of Hybrid Rebels mit 404Error: Theater – Reset old stage von Myassa Kraitt und Emily Chychy Joost. Da traten die Teilnehmenden von sich aus mit Pseudonymen auf, wie "Hallo, ich bin der Heinz aus Tschetschenien, und ich bin der Klaus aus dem Iran". Oder wir geben die Bühne einer Community, etwa beim Roma-Theaterfestival E Bistarde. Wichtig ist auch die Zusammenarbeit bei Nachwuchsprojekten mit dem Dramaforum sowie mit Studierenden der Angewandten.

STANDARD: Das zoom-Kindermuseum und die Kinderliteratur bekommen eine Außenstelle in Wien Floridsdorf. Wäre das nicht auch für den innerstädtischen Dschungel sinnvoll?

Horn: Unbedingt. Es ist sehr wichtig, in die Bezirke hinauszugehen. Wir haben bereits Kontakte mit dezentralen Veranstaltern geknüpft, etwa mit Wien Xtra. Aber natürlich wäre ein dezentraler Standort wünschenswert, vielleicht sogar an mehreren Stellen, sodass wir richtig ausstrahlen können. Vorerst aber sind wir noch mit dem Zuzug des Hauses der Geschichte befasst.

STANDARD: Inwiefern wird der Dschungel vom Einzug betroffen sein?

Horn: Der Dschungel Wien soll künftig, so sieht es die Machbarkeitsstudie vor, kompakt im Haupttrakt unterkommen, das heißt, die Bühne 3 sowie die Büros wandern zusätzlich in das Hauptgebäude. Die Bühne 3 soll in ein Untergeschoß eingebaut werden, die Büros in die Dachetage. Der Architekturwettbewerb wird 2024 ausgeschrieben, und nach dem Baubeginn 2026 soll im Jahr 2028 die Eröffnung folgen. Dadurch verlieren wir keinen Platz. Die Frage ist nur, wo findet der Dschungel Platz während der Bauphase? Das müssen wir noch klären.

Dschungel Wien Theaterhaus für junges Publikum

STANDARD: Ihre Spielserien umfassen für gewöhnlich acht Vorstellungen. Warum nicht mehr?

Horn: Bei Eigenproduktionen ist die Anzahl natürlich höher, da laufen Stücke auch über mehrere Spielzeiten. Aber bei Kooperationen mit freien Gruppen, die wir nicht selber finanzieren, können es sich die Künstlerinnen und Künstler schlichtweg nicht leisten, mehr als achtmal zu spielen, weil durch die niedrigen Eintrittspreise – aus guten Gründen – auch die Einnahmen gering bleiben. Es mangelt an einem guten Touringsystem in Österreich, da nur wenige Veranstaltungspartner wie die Festivals Spleen in Graz oder Schäxpir in Linz existieren.

STANDARD: Was tun?

Horn: Wir müssen wegkommen vom System "produzieren – wegschmeißen, produzieren – wegschmeißen". Der Dschungel Wien ist gut vernetzt, es fehlt schlichtweg Geld. Wir haben gut nachgefragte Produktionen, können es uns aber nicht leisten, sie wiederaufzunehmen. Wie kommen wir zu nachhaltigeren Konzepten, das ist die Frage. (Margarete Affenzeller, 1.1.2024)