Ein Bild aus besseren Tagen: René Benko mit Alfred Gusenbauer und Sebastian Kurz bei der Eröffnung eines Luxushotels 2014 in Wien. imago/SKATA

Im Firmenkomplex Signa herrsche "gelebte Intransparenz". Es gehe um das "Aufzeigen der Ansprüche unter den einzelnen Signa-Unternehmen". Der Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung "könnte den Anschein erwecken, dass man hier weiterhin nicht mit den wahren Ursachen rausrücken will". Und: "Die Beteiligung aller Personen muss sorgfältig geprüft werden."

Also sprach Wolfgang Peschorn, Leiter der Finanzprokuratur der Republik Österreich, anlässlich der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die Signa Holding. Inzwischen haben die beiden wichtigsten Signa-Töchter, die Signa Prime und die Signa Development, ebenfalls Insolvenzanträge gestellt. "Die Beteiligung aller Personen muss sorgfältig geprüft werden." Wen meint Peschorn? Den Signa-Gründer René Benko? Und was muss geprüft werden – auch eine strafrechtliche Verantwortung?

Die Finanzprokuratur ist "Anwalt und Berater der Republik", vor allem in Finanzdingen. Ihre Stellung in der Signa-Pleite ist nicht so prominent wie die anderer Gläubiger, denn es geht um ein paar Dutzend Millionen gestundete Steuern. Peanuts also im Vergleich zu den Unsummen, um die jetzt Gläubiger und Investoren bangen müssen.

Es gilt die Unschuldsvermutung. Im Hintergrund werden aber – zumindest bei deutschen Signa-Anlegern – Anzeigen erwogen, berichtet der "Spiegel". Die schiefe Lage des Konzerns sei schon im Sommer absehbar gewesen. Da stehe Insolvenzverschleppung im Raum. Aber das ist nur eines von etlichen potenziell strafrechtlich relevanten Themen.

"Faktischer Geschäftsführer"

Benko hatte seit längerem keine offizielle Funktion im Konzern inne. Falls ihm allerdings vor Gericht nachgewiesen wird, dass er "faktischer Geschäftsführer" war – so die juristische Bezeichnung –, dann kommt er auch in die Ziehung. Durch den beschlagnahmten Schrift-(Mail-)Verkehr und durch Zeugenaussagen könnte das nachgewiesen werden. In dem Zusammenhang fällt auf, dass die ÖVP in Gestalt ihrer Europaministerin Karoline Edtstadler ganz dringend ein Zitierverbot für Akteninhalte für die Medien durchsetzen möchte.

Zunächst haben jedoch die Insolvenzverwalter und/oder die engagierten Sanierer alle Hände voll zu tun, bei dem Firmengeflecht und vor allem bei den massiven Überweisungen von einer Firma zur anderen einen Überblick zu bekommen.

Aber Benko ist nicht der Einzige, bei dem sich die Frage der Konsequenzen stellt. Ex-SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer war Aufsichtsratspräsident (!) der beiden wichtigsten Signa-Firmen (Prime und Development), die nun pleite sind. Kurt Tucholsky sagte zwar: "Ein Aufsichtsrat rät, was er beaufsichtigen soll" – aber diese Position ist rechtlich genau definiert, mit Pflichten und gegebenenfalls mit Haftungen verbunden. "Das Bestehen wechselseitiger Verbindlichkeiten und Haftungen sowie von Forderungen innerhalb der Signa-Gruppe wird in den nächsten Wochen intensiv zu prüfen sein", sagte der Kreditschutzverband von 1870. Was hat Gusenbauer da beaufsichtigt?

Und dann ist da noch Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Er hatte bei Signa keine offizielle Funktion. Als Kanzler förderte er jedoch den schillernden Unternehmer, sonnte sich in dessen Glanz und bezog dann nach seiner Kanzlerschaft von ihm ein gewaltiges Honorar für die Beschaffung von Investoren (die jetzt großteils durch die Finger schauen). Bei Kurz ist die Frage, ob diese Performance politische Konsequenzen für ihn hat – vor allem bezüglich seiner Comeback-Träume. (Hans Rauscher, 29.12.2023)