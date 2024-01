Auch wenn das Jahr 2023 viele Krisen brachte, wird es mit einem Feuerwerk verabschiedet. IMAGO/Alexander Patrin

Zug und Zuversicht: Endlich wieder Irland und Optimismus

Wo das Glück der Irinnen und Iren wohnt. Getty Images/iStockphoto

Ich beobachte in den letzten Jahren etwas an mir, mit dem ich wahrscheinlich nicht alleine bin: Spätestens seit Silvester 2019 fürchte ich mich vor der Zuversicht. Als wir damals auf die goldenen Zwanzigerjahre anstießen, antwortete das Leben mit Corona. Auch sonst hat sich die Weltlage, klimatisch und politisch, seither alles andere als in Richtung "goldene Jahre" entwickelt. Meine These ist aber ohnehin, dass die Talfahrt schon am 10. Jänner 2016 mit dem Tod David Bowies begann. Wie das im Universum zusammenhängt, weiß ich nicht, doch das Jahr ging mit dem Brexit-Referendum und Trumps Wahlsieg weiter.

Aber es hilft nichts, man sollte sich nicht vor dem, was Schlechtes passieren könnte, fürchten. Denn man kann sich genauso gut auf das Gute freuen, das passieren könnte. Mein Mantra in den letzten Tagen des Jahres ist daher: Das Beste ist möglich und darf passieren. Kollege Danzer macht uns diese Zuversicht auf der nächsten Seite rührend vor. Als Sturm-Fan zolle ich seiner Trainingseinheit in überbordendem Optimismus höchsten Respekt.

Persönlich werde ich meinem Glück nachhelfen, indem ich 2024 endlich wieder in ein Land fahre, wo das Glück wohnt und man sich Folgendes sagt: "May today be better than yesterday, but, not as good as tomorrow." Ich werde in aller Ruhe und klimafreundlich mit dem Zug nach Irland reisen. Natürlich nicht nur mit dem Zug. Einmal muss ich auch auf eine Fähre, aber auf die freue ich mich extra. Allen, die das lesen, wünsche ich jedenfalls Glück, Gesundheit, Gerechtigkeit und vor allem Frieden für 2024. (Colette M. Schmidt)

Hurra, Arbeit! Vorfreude ist auch hier die schönste Freude

Hallo STANDARD! Unser Bürohaus in Wien-Landstraße.

Es fängt schon damit an, dass mich Martin am Empfang breit angrinst, um mich auf seine sehr spezielle Art und Weise zu begrüßen, indem er an meinen Nachnamen ein "in" anhängt und ihn mit einem weiblichen Artikel versieht: Die Eidlhuberin!

Während ich ihm noch genauso freundlich zu verstehen gebe, er soll nicht lange frech sein, gehe ich weiter zu Claudia ins Layout, mit der ich gerne vielsagende Blicke austausche, weil der junge Kollege links von ihr so gut aussieht wie die Seiten, die sie für mich bereits gezeichnet hat. Im ersten Stock hockt Kollege Fiedler an seinem Katzentisch, hackt fleißig in die Tasten und hat zum Glück so viele Äpfel gebunkert, dass ich ihm später, ganz ohne schlechtes Gewissen, einen abschwatzen kann, um übers Mittagstief zu kommen.

Die immer freundliche Naomi verteilt unsere Post, und das ist der Moment, wenn Kollege Hackl aus dem Sport rüberkommt und den ersten (und sicher nicht letzten) Witz des Tages zum Besten gibt. Dass Herwig, der für die ALBUM-Redaktion unendlich viele Kartonagen zu entsorgen hat, immer noch lächelt, gleicht einem Wunder. Schmerzlich ist, dass Kollegin Amira uns (aus dem einen oder anderen sehr guten Grund) mit Jahresende verlässt. Aber wie mein Schweizer Kollege Stefan nie müde wird zu sagen: Wir sind nicht die Ärzte, wir sind der Schmerz.

Das tut aber der Tatsache keinen Abbruch, dass ich mich nach vier Monaten Auszeit wieder auf meine Arbeit (und den ALBUM-Neuzugang) freue – auch wenn das Kollege Simoner, der das alles hier koordiniert, für eine glatte Lüge hält. (Mia Eidlhuber)

EURO 2024: Endlich ein unbelastetes Fußball-Großereignis

Der Ball ist rund. Wie weit kommt Österreich bei der EM? IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias

EM 2016? Terrorangst. WM 2018? Russland. EM 2020? Corona. WM 2022? Katar, eh schon wissen. Sport im Allgemeinen und Fußball im Besonderen könnte und sollte eine schöne Ablenkung sein, doch die letzten Großereignisse waren einfach nur ein wiederkehrender Krampf.

Nicht, dass Fußballfans bei den vergangenen Turnieren nicht auch schöne Momente erleben hätten können; sie waren nur seltener und schwieriger zu haben. 2006 schrieb Deutschland bei der Heim-WM sein Sommermärchen, die Welt war "zu Gast bei Freunden". Die EM löst bei unseren sportlich schwer kriselnden Nachbarn bisher deutlich weniger Begeisterung aus als anno dazumal die WM. Aber immerhin ist Europa zu Gast in einem Land, das keine gravierenden Probleme mitbringt. Die größte Belastung des Turniers ist wohl die Deutsche Bahn, damit wird man leben können.

Und nicht zu vergessen: Österreich ist dabei! Diesmal sogar samt Fußballtrainer an der Seitenlinie! In einer absoluten Horrorgruppe, aber das ignorieren wir einfach mal gepflegt. Ob rund um die Matches in Düsseldorf und Berlin oder bei diversen Public Viewings bei angenehmen Temperaturen, Fußball darf endlich wieder ein Highlight des Frühsommers sein.

Dass David Alabas Kreuzbandriss die Europhorie noch im Knospenzustand zurechtstutzt, fühlt sich sehr österreichisch an, aber vielleicht gehört das dazu. Womöglich braucht es das sogar, um die EURO 2024 einfach als unterhaltsames Turnier würdigen zu können – anstatt beim Aus im Achtelfinale in dreitägige Staatstrauer zu verfallen. (Martin Schauhuber)

Taylor Swift: Drei Konzerte im Ernst-Happel-Stadion

Wien wird im August zur Swifties-Hauptstadt. AP/Natacha Pisarenko

Taylor Swift verbindet. Das wurde mir zum Beispiel klar, als ich mit meinem Cousin und meiner Cousine zu Weihnachten ihren Song Evermore auf dem Klavier einstudierte. Oder als ich in der Straßenbahn bemerkte, dass die jungen Frauen neben mir ebenfalls ihr neues Album hörten, und dadurch mit ihnen ins Gespräch kam. Oder als ich in einem Wiener Club mit wildfremden Menschen die Bridge von All Too Well aus voller Kehle sang.

Nicht zuletzt wegen dieses Gefühls von Gemeinschaft, das Taylor Swifts Musik erzeugt, sind ihre Konzerte in Wien das Ereignis, auf das ich mich 2024 am meisten freue. Gleich dreimal spielt Swift im August im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion, zwei Mal werde ich dabei sein.

Zugegebenermaßen eint Taylor Swift nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre Kritikerinnen und Kritiker. Und manche ihrer Argumente sind nicht von der Hand zu weisen: Aufgrund ihrer vielen Privatjet-Flüge gilt Swift als große Klimasünderin. Ihr Feminismus ist einer, der sich hauptsächlich um weiße, gut situierte Frauen dreht. Und ihr Erfolg ist so kommerzialisiert, dass sie eher den Anschein einer Marke als einer Person erweckt.

Letztendlich geht es beim Phänomen Taylor Swift aber um mehr als sie als Individuum. Viele ihrer Fans sind mit ihrer Musik aufgewachsen, ihre Songs dienen seit über zehn Jahren als Soundtrack für die Höhen und Tiefen ihrer Leben. Dieses kollektive Gefühl macht die wahre Kraft ihrer Kunst aus. Das werden zehntausende Menschen 2024 auch in Wien spüren können. (Clara Wutti)

Gourmetschlemmen: Wunschtraum mit zwei Sternen

Iss was G’scheites! Das gilt erst recht im Haubenlokal. Getty Images

Es gibt einen Luxus in meinem Leben, der mich wirklich beglückt: die Gourmetküche. Sie macht mein Leben besser, genussvoller und reichhaltiger. Denn auch wenn man selbst noch so geschickt ist am Herd und noch so viel Liebe hineinsteckt, so wie im richtig guten Haubenlokal wird es einfach nicht.

Deshalb treibt es mich ein oder zwei Mal im Jahr – viel öfter lässt es die Geldbörse auch nicht zu – in so einen Schlemmertempel ohne Speisekarte zum Aussuchen, dafür mit fixem Menü und dem ganzen Schnickschnack, der dazugehört.

Das sind dann wahre Glücksmomente, die mich über viele Monate erfreuen. Im vergangenen Jahr war ich im Ois im Mühlviertler Neufelden und im Das Löwenzahn am Kärntner Weißensee. Ja, ich mache hier schamlos – unbezahlte – Werbung. Aber es ist einfach soooooo gut!

Und im März 2024 habe ich endlich einen Tisch in meinem Sehnsuchtsort: Das Mraz & Sohn. Vier Hauben und zwei Michelinsterne schmücken es – und bald auch meine Anwesenheit. Das war nämlich gar nicht so einfach, man muss wirklich Monate im Voraus reservieren. Zwei Monate vorher anrufen für einen Mittwoch, weil man Geburtstag hat? Lachhaft. Den Wunsch wollte mir der Mann des Herzens 2023 nämlich erfüllen, aber er war chancenlos. Und es war auch nicht der erste Versuch. Es war nur der erneute Beweis dafür, dass man das Schmausen dort fast so lange im Voraus planen muss wie eine Hochzeit.

Nun ist es bald so weit und ich sprühe vor Vorfreude. Wenn dann wer wissen will, wie es war: Ich berichte gerne. (Pia Kruckenhauser)

Grün-weiße Träume: Irrationale Vorfreude auf Rapid-Siege

Rapid-Fans wissen: "You’ll never walk alone." APA/GEORG HOCHMUTH

Einmal mehr hat es der SK Rapid geschafft, sich als Geisterfahrer auf der Siegerstraße zu positionieren. Mit "Ergebniskrise" war auch das grün-weiße Unwort des Jahres gefunden. Ein weder wohlig noch warmes, aber altbekanntes Gefühl machte sich im Spätherbst breit: Resignation. Dementsprechend galten Gespräche beim Wirten vor dem Spiel weniger der Aufstellung, sondern so ziemlich allem anderen. Bis dann plötzlich die altbekannten "Mechanismen des modernen Fußballs" griffen – alter Trainer weg, neuer Trainer her. Hallo Déjà-vu.

Klar wollen mich irgendwelche Synapsen vor womöglich sinnloser Vorfreude auf die Frühjahrssaison bewahren. Ich halte es in dem Fall aber lieber mit Weisheiten aus grauenhaften Popsongs: "The heart wants, what the heart wants." And the heart wants Vorfreude auf Rapid. Das mit dem oberen Playoff geht sich aus, über etwas anderes nachzudenken ist mir zu blöd. Außerdem gewinnt Rapid endlich, endlich, endlich wieder mal ein Derby – abgesehen von der ohnehin staatstragenden Wichtigkeit eines Derbygewinns lächle ich bereits jetzt, wenn ich daran denke, es dem violetten Ressortkollegen unter die Nase reiben zu können.

Soll die Meisterschale wieder nach Salzburg, eh schon egal, aber der Cup. 2024 holt Rapid den Cup, was leiwande (ja, hier darf man das schreiben) Auswärtsfahrten zur Folge hat. Egal wohin.

Leider muss ich einen meiner Gedanken vom Vorjahr hier rezitieren: Diese sch*** Kriege sollen aufhören und das Leben leistbar werden. Alle gewinnen, wenn Fußballergebnisse "echte" Probleme darstellen. (Andreas Danzer)

Freude am Kochen: Mehr Abwechslung am Familientisch

Kochen mit und fürs Kind. Es gibt mehr als Nudeln! Getty Images

Es ist nicht so, dass wir derzeit nicht kochen würden. Wir stehen fast täglich am Herd und bereiten unser Essen zu. Unter der Woche muss es nach langen Arbeitstagen schnell gehen, am Wochenende nehmen wir uns auch länger Zeit. Unser Problem: Es herrscht oft große Einfallslosigkeit. Wir kochen für zwei Erwachsene und ein Kind. Unser Sechsjähriger lehnt altersentsprechend vieles ab, das uns Eltern schmecken würde. Jedes Mal extra kochen kommt aber nicht infrage. So haben wir nicht viel mehr als eine Handvoll Gerichte, die wir zubereiten können. Richtig geraten: Nudeln mit Tomatensauce sind dabei. Laaaaangweilig!

Das soll und wird sich 2024 ändern. Wir haben uns vorgenommen, unser Speiserepertoire zu erweitern. Mein Mann ist sehr dahinter und hat bereits neue Kochbücher angeschafft. Wir haben schon Gerichte nachgekocht. Ja, immer noch kindgerecht: Die Fleischbällchen, die wir sonst nur vom schwedischen Einrichtungshaus kennen, sind gut angekommen. Der Hefestriezel auch, wenngleich unser Sohn danach über Bauchschmerzen klagte. Das nächste Mal also ohne Germ.

Die nächste Herausforderung: Wie sammeln wir die Rezepte, damit wir sie parat haben, wenn wir sie brauchen? Digital? In einer Karteibox? In einem Registerheft?

Letzteres haben sowohl meine Mutter als auch meine Schwiegermutter in Verwendung. Unser Sohn schwärmt regelmäßig von den Kochkünsten seiner Omas.

Bis wir Großeltern sind, werden wir das auch hinbekommen? Nein, so lange wollen wir uns nicht Zeit lassen. (Rosa Winkler-Hermaden)

Olympische Spiele: Paris wird das Zentrum des Weltsports

Der Eiffelturm war schon 1900 und 1924 olympische Kulisse. AP

Ich kann mich für so gut wie jede Sportart begeistern. Ich weiß, da bin ich speziell, aber in der Vergangenheit fieberte ich vor dem Fernseher bei Segelregatten ebenso mit wie beim Judoturnier bis 70 Kilogramm. Deshalb sind Olympische Spiele für mich immer wie zwei Wochen im Paradies.

Im kommenden Sommer ist es wieder so weit: Vom 26. Juli bis zum 11. August finden in Paris (und anderswo auf französischem Hoheitsgebiet) die XXXIII. Olympischen Spiele statt. Diese 16 Tage werden Lebensträume und Biografien auf den Kopf stellen: Ein Sieg, eine Medaille oder schlicht die Teilnahme ist das Ziel, dem praktisch jeder Sportprofi der Welt alles unterordnet.

Was Olympische Spiele trotz aller Machtfantasien von Sportfunktionären bis heute ausmachen: die Begeisterung für den Sport, disziplinenübergreifend. Nur ein Mal alle vier Jahre kommen Sommersportler am selben Ort zusammen und zeigen ihr Können. Die gezeigten Leistungen haben die Kraft, Leute zu inspirieren. Ganz besonders jene, die etwas später im Jahr folgt: Vom 28. August bis zum 8. September steigen die Paralympischen Sommerspiele.

Erstmals finden 2024 olympische Wettkämpfe auch im Tanzsport Breaking statt. Klettern und Skateboarden bleiben nach einem ansehnlichen Debüt in Tokio 2021 im Programm, ebenso wie Wellenreiten. Letztere Wettbewerbe finden im Pazifik statt, auf Tahiti in Französisch-Polynesien. Der Reiz der Spiele ist die Vielseitigkeit. Ich kann es kaum erwarten, Männer zu sehen, die Trampolin hüpfen. Und Frauen, die auf Tontauben schießen. (Lukas Zahrer, 30.12.2023)