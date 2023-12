Der Journalist und Filmemacher Johannes Honsell ist am 27. Dezember überraschend in München gestorben. Das bestätigten Angehörige dem STANDARD und dem "Spiegel".

Johannes Honsell

Der Kinderfilmemacher starb mit 45 Jahren Foto: Megaherz

Der 45-Jährige war aktuell der erfolgreichste Kinderfilmemacher im deutschsprachigen Raum. Honsell entwickelte das "Checker"-Format mit, eine seit Jahren populäre Wissenschaftsreportage-Reihe. Er produzierte zahllose Folgen und führte Regie. Der von ihm verantwortete „Leben- und Sterben-Check“ mit Tobias Krell in der Hauptrolle wurde mehrfach ausgezeichnet und für den Grimme-Preis nominiert.

Im Herbst gelang ihm mit "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" ein fulminanter Kinoerfolg in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Schon Ende November hatten mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer den Film gesehen.

Premiere

Johannes Honsell (rechts) bei der "Checker-Tobi"-Premiere mit Darsteller Tobias Krell Foto: Philipp Thurmaier

Johannes Honsell, der sowohl die deutsche als auch die österreichische Staatsbürgerschaft besaß, wuchs in Salzburg auf. Später studierte er in München Geschichte und an der Deutschen Journalistenschule, zwischenzeitlich bildete er sich in Paris und in Israel.

Zunächst veröffentlichte er als Autor unter anderem im "Spiegel" und in der "Süddeutschen Zeitung". Später wandte er sich Film und Fernsehen zu. Über seine Dokumentation zu den "Ersten Kindern Israels" berichtete auch der STANDARD.

Johannes Honsell hinterlässt seine Ehefrau und deren gemeinsamen Sohn. (Oliver Das Gupta, 29.12.2023)