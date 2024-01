Die Öffnung der USA gegenüber China ermöglichte es dem Land, zur zweitmächtigsten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen. In ihrem Gastkommentar schreiben Daron Acemoğlu, Professor für Volkswirtschaft am MIT, und der ehemalige Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, Simon Johnson, darüber, was diese Strategie heute bedeuten würde.

Er war ein Öffner der Türen zu China: Henry Kissinger bei einer Veranstaltung 2010. Foto: AP / Jason DeCrow

Selbst harte Kritiker des 2023 verstorbenen einflussreichen US-Politikers Henry Kissinger erkennen an, dass der Besuch von US-Präsident Richard Nixon in China im Jahre 1972 die Geopolitik für immer verändert hat. Bevor Kissinger diese diplomatische Öffnung orchestrierte, bestand die Weltsicht US-amerikanischer Politiker aus "Kapitalismus oder Kommunismus", und wer kommunistische Freunde hatte, galt schnell als gefährlicher "Roter". Nach Kissinger durfte sich die unverwässerte Kontrolle der Kommunistischen Partei Chinas innerhalb des globalen Marktsystems voll entfalten.

Unbeachtet blieben inmitten des Jubels über Chinas wirtschaftlichen "Erfolg" die Kosten dieser China-Strategie für die USA und die Welt. Falls Donald Trump Anfang 2025 erneut Präsident wird, wird sich diese Strategie voraussichtlich fortsetzen, aber in gefährlicherer Form.

Kissinger'sche Realpolitik

Kissinger war jahrzehntelang ein erklärter Verfechter wirtschaftlicher Beziehungen zu China, und er verdiente eine Menge Geld, indem er anderen dort Türen öffnete. Dies bedeutete unter anderem, dass er Deng Xiaoping nach dem Massaker vom 4. Juni 1989 an friedlichen Demonstranten auf dem Platz des Himmlischen Friedens seine Unterstützung lieh. Nicht einmal zwei Monate später schrieb Kissinger:

"Keine Regierung auf der Welt hätte toleriert, dass der wichtigste Platz ihrer Hauptstadt acht Wochen von zehntausenden von Demonstranten besetzt wurde, die den Bereich vor dem wichtigsten Regierungsgebäude blockierten. Eine Demonstration der Ohnmacht in der Hauptstadt würde in Chinas Provinzen den schlummernden Regionalismus und das Kriegsherrentum entfesseln. Ein hartes Durchgreifen war daher unvermeidlich. Doch seine Brutalität war schockierend – und noch schockierender waren die Prozesse und die Propaganda im Stalin'schen Stil, die folgten."

Auf diese Beobachtung folgte dann ein Absatz, der die klarstmögliche Definition Kissinger'scher Realpolitik enthielt:

"Trotzdem bleibt China für die nationale Sicherheit der USA zu wichtig, um die Beziehung durch die Emotionen des Augenblicks zu gefährden. Die USA brauchen China als mögliches Gegengewicht zu den sowjetischen Aspirationen in Asien und um aus japanischer Sicht als zentraler Gestalter asiatischer Ereignisse relevant zu bleiben. China braucht die USA als Gegengewicht zu den vermeintlichen Ambitionen der Sowjets und Japans. Im Gegenzug wird China einen mäßigenden Einfluss in Asien ausüben und Amerika nicht in anderen Teilen der Welt herausfordern. An diesen Realitäten haben die Ereignisse nichts geändert."

In den USA entwickelte sich dies zum Standardrefrain unter außenpolitischen Gurus und Wirtschaftslenkern, die Investitionen in China verfolgten. Die chinesische Wirtschaft florierte in den 1990er-Jahren weitgehend deshalb so stark, weil Unternehmen mit Sitz in Hongkong, Taiwan, Europa und den USA sich beim Bau von Fabriken zur Beschäftigung billiger chinesischer Arbeitskräfte überschlugen. Doch sobald eine Wirtschaft zu wachsen beginnt, verlangen die Arbeiterinnen und Arbeiter naturgemäß (und begründetermaßen) höhere Löhne, die entweder vom Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt kommen können oder dadurch, dass man sich gewerkschaftlich organisiert und eine bessere Bezahlung verlangt.

Unbegrenztes Angebot an Arbeitskräften

Genau das passierte letztlich bei den britischen, europäischen und US-amerikanischen industriellen Revolutionen. Während die Fabrikbesitzer ursprünglich keine Probleme mit der gewaltsamen Unterdrückung der Arbeiterschaft hatten (wie beim Peterloo-Massaker 1819 und beim Homestead-Streik 1892), nahm der politische Druck zu und es wurden Reformen umgesetzt. Diese Veränderungen markierten den Beginn des gemeinsamen Wohlstands des industriellen Zeitalters. Die besser organisierten und in einem demokratischeren politischen Umfeld agierenden Arbeiter wurden nun an den Produktivitätszuwächsen beteiligt und man begann, die Technologie auf Weisen einzusetzen, die zusätzliche gut bezahlte neue Arbeitsplätze schufen.

Chinas Binnenmarkt war jahrzehntelang klein, und seine Hauptattraktivität für Investoren bestand in seinem im Wesentlichen unbegrenzten Angebot an billigen Arbeitskräften – ein Aktivposten, der unterstützt wurde durch die staatlich finanzierte Infrastruktur und politische Maßnahmen, die darauf ausgelegt waren, den Unternehmenseignern zu gefallen. Mit Unterstützung des Weißen Hauses entwickelte sich China in den 1990er-Jahren zum größten Kreditnehmer der Weltbank, und 2001 wurde es dann auf Betreiben ausländischer Investoren und der Vertreter der G7 in die Welthandelsorganisation (WTO) aufgenommen.

Fortgesetzte Repression

Ermöglicht wurde Chinas Wirtschaftsaufschwung im Gefolge des WTO-Beitritts durch eine vorsätzliche – den Regeln und Normen des Internationalen Währungsfonds widersprechende – Unterbewertung des Renminbi und die fortgesetzte Repression der Arbeiterinnen und Arbeiter. Diese Kombination führte rasch zu einer steilen Zunahme billiger chinesischer Importe in die USA, die den Niedergang der produzierenden Industrie im Mittleren Westen und anderen Teilen des Landes beschleunigte. Zwischen 1999 und 2011 gingen auf diese Weise mehr als zwei Millionen Arbeitsplätze verloren.

Chinas Einbindung in die Weltwirtschaft ermögliche dem Land ein rapides BIP-Wachstum, das die größte Mittelschicht der Welt hervorbrachte. Doch die Ungleichheit stieg sprunghaft, und die Profiteure des Wirtschaftswachstums waren in erster Linie die gebildeten und gut vernetzten städtischen Fachkräfte und nicht die normalen Bauern und Arbeiter, deren Einkommen niedrig blieben. Ein alternativer, weniger stark auf billige Arbeitskräfte und subventionierte Exporte gestützter Entwicklungspfad – wie in anderen Teilen Ostasiens – wäre für die chinesische Arbeiterschaft womöglich viel besser gewesen.

"Wie Kissinger tut Trump die Notwendigkeit ab, Werte wie Menschenrechte und Demokratie zu verteidigen."

Egal, wer die US-Präsidentschaftswahl im kommenden November gewinnt: Das Weiße Haus wird sich einem zunehmend aggressiven China gegenübersehen, während chinesische Exporte zugleich unverzichtbare Bestandteile des größten Teils dessen bleiben werden, was die US-Amerikanerinnen und -Amerikaner produzieren und konsumieren. Obwohl Trump große Sprüche klopft, er würde China die Stirn bieten, stellt sein prinzipienloser, transaktionaler Ansatz eine Intensivierung von Kissingers zynischer Realpolitik dar. Wie Kissinger tut Trump die Notwendigkeit ab, Werte wie Menschenrechte und Demokratie zu verteidigen.

Falsche Theorie

Was die Sache noch schlimmer macht: Kissingers Theorie der chinesischen Geschichte hat sich als komplett falsch erwiesen. "Die chinesische Führung muss erkennen, oder ihre Nachfolger werden lernen", warnte er 1989, "dass Wirtschaftsreformen unmöglich sind ohne Unterstützung durch die gebildeten Gruppen, die einen Teil der Leidenschaft der Erhebung beisteuerten, und ohne Unterstützung der Arbeiter, die ihr einen großen Teil ihrer Schlagkraft verliehen." Tatsächlich jedoch nutzte die Kommunistische Partei Chinas die Reformen lediglich als Mittel, um Kapital und Technologien aus dem Ausland anzulocken. Nun, da die Parteiführung sich stärker auf ihre Macht und ihren Status in der Welt konzentriert, wurden liberalisierende Reformen aufgegeben und sogar rückgängig gemacht.

Das ist Kissingers Erbe. Statt darauf aufzubauen, sollten sich die USA und ihre Verbündeten einen stärker prinzipiengeleiteten Ansatz in Bezug auf China und auf den Handel im Allgemeinen zu eigen machen. Das war 1944 die ursprüngliche Vision des Abkommens von Bretton Woods; damals galt als ausgemacht, dass nur Länder mit einem starken Bekenntnis zu Menschenrechten und politischer Freiheit ungehinderten Zugang zum US-Markt erhalten sollten. Wenn die USA nun ihr weltwirtschaftliches Engagement neu gestalten, müssen sie sicherstellen, dass ihre politischen Strategien in Bezug auf die heimische Innovation, Investitionstätigkeit und Beschäftigung dem Ziel gemeinsamen Wohlstands für alle amerikanischen Arbeitnehmer dienen.

Kissingers auf seiner verengten Vorstellung US-amerikanischer Macht basierende China-Politik hat nichts davon erreicht. Auch Trump ist nur an Macht interessiert – und zwar seiner eigenen. Eine zweite Trump-Präsidentschaft würde die Kissinger'sche Denkweise logisch bis zum Ende fortschreiben. Profitieren würden die wenigen auf Kosten der vielen. (Daron Acemoğlu, Simon Johnson, Copyright: Project Syndicate, 1.1.2024)