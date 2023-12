Erfolgserlebnis für Dominic Thiem. EPA/DARREN ENGLAND

Brisbane – Dominic Thiem hat sich in der Qualifikation für das ATP-Tennisturnier in Brisbane in die zweite Runde gekämpft. Beim 2:6,7:6(4),6:4 gegen den Australier James McCabe wehrte der Niederösterreicher am Samstag drei Matchbälle seines 20-jährigen Kontrahenten ab, ehe er noch jubeln durfte. Die Partie dauerte aufgrund einer wetterbedingten Unterbrechung fast drei Stunden.

Der in der Qualifikation als Nummer fünf gesetzte Thiem bekommt es im Duell um einen Startplatz für den Hauptbewerb nun mit dem Sieger der Begegnung zwischen dem Australier Omar Jasika und dem Italiener Giulio Zeppieri zu tun.

Der als Nummer 98 der Weltrangliste ins neue Jahr startende Thiem stand beim Stand von 2:6,3:5 am Rande einer Niederlage. McCabe (ATP-Nr. 272) führte bereits 40:0, ehe Thiem noch der Ausgleich und schlussendlich das Break gelang. Im Tiebreak blieb der Österreicher dann souverän, die Entscheidung im dritten Satz gelang ihm dann per Break zum 6:4.

Eine ungewöhnliche Pause mussten die beiden Spieler am Ende des ersten Satzes einlegen. Zuschauer sichteten eine Schlange am Rande des Courts, das Match wurde gestoppt. Das 50 Zentimeter lange Reptil musste eingefangen werden. Laut Medienberichten soll es sich um eine Östliche Braunschlange gehandelt haben, eine Natter mit tödlichem Gift.

"Ich liebe Tiere, vor allem exotische. Aber sie haben gemeint, das ist eine richtig giftige Schlange und sie war nahe der Ballkinder. Es war also eine wirklich gefährliche Situation", sagte Thiem nach dem Spiel. "Das ist etwas, das mir noch nie passiert ist und das ich definitiv nicht vergessen werde." (APA, 30.12.2023)