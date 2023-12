Knappe Niederlage für Pöltl GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRIAN

Boston (Massachusetts)/Toronto – Die Toronto Raptors sind am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Sie unterlagen bei Liga-Leader Boston Celtics nach einer Aufholjagd mit 118:120. Für Jakob Pöltl stand ein Double-Double aus zwölf Punkten und zehn Rebounds zu Buche. Weiters verzeichnete der 28-jährige Center aus Wien drei Assists und zwei Blocks in 22:29 Einsatzminuten.

"Nach einem schwierigen Beginn in der Defense und 20 Punkten Rückstand (20:40, 14. Min., Anm.) haben wir durch Steals und Aggressivität die Führung erobert. Leider machte die entscheidenden Plays am Ende der Gegner", analysierte der heimische NBA-Pionier, der zum elften Mal im Spieljahr doppelt zweistellig anschrieb. Gut zweieinhalb Minuten vor Schluss war Toronto mit 113:110 vorangelegen.

Stark

Boston wahrte auch ohne Jayson Tatum und Kristaps Porzingis seine "weiße Weste" vor Heimpublikum und hält nun bei einer 16:0-Bilanz. Zudem feierten die Celtics als erstes Team den 25. Saisonsieg, dem nur sechs Niederlagen gegenüberstehen. Jaylen Brown war mit 31 Punkten der Topscorer der Heimischen. Scottie Barnes verbuchte 30 Zähler und zehn Rebounds für die Raptors.

Toronto ist bereits am Samstag wieder im Einsatz. Pöltl und Kollegen gastieren bei den Detroit Pistons, die mittlerweile bei 28 Niederlagen in Folge halten und damit den NBA-Negativrekord der Philadelphia 76ers aus dem Jahr 2015 eingestellt haben. ProSieben Maxx überträgt live (Sonntag, 0.00 Uhr MEZ).

Eine 93:119-Schlappe setzte es für die Denver Nuggets gegen Oklahoma City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander erzielte 40 Punkte für die Sieger. Nikola Jokic beim Titelverteidiger musste sich mit 19 Zählern begnügen. Giannis Antetokounmpo mit 34 und Damian Lillard mit 31 Punkten führten die Milwaukee Bucks zu einem 119:111 bei den Cleveland Cavaliers. (APA, 30.12.2023)

NBA-Ergebnis vom Freitag:

Boston Celtics - Toronto Raptors 120:118

(12 Punkte, 10 Rebounds in 22:29 Minuten von Jakob Pöltl)