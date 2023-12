0:3 bei Nachzügler Udinese erst dritte Liga-Niederlage in dieser Saison

Udinese hatte Grund zum Feiern, Bologna durfte hadern. AP/Andrea Bressanutti

Udine – Die bisher starke Saison von Bologna in der italienischen Meisterschaft hat am Samstag einen gehörigen Dämpfer erfahren. Die Mannschaft des ÖFB-Rechtsverteidigers Stefan Posch kam beim Serie-A-Nachzügler Udinese 0:3 unter die Räder. Für die "Rossoblu" war es erst die dritte Liga-Niederlage in dieser Saison bzw. die erste seit Mitte November, während Udinese erst den zweiten Sieg feierte. Bologna verpasste die Rückkehr auf Platz vier und ist mit 31 Punkten Fünfter. (APA, 30.12.2023)

Ergebnisse Italien - Serie A - 18. Runde:

Freitag

ACF Fiorentina - Torino 1:0 (0:0) Torino: mit Lazaro

SSC Napoli - Monza 0:0

Genoa - Inter Mailand 1:1 (1:1) Inter: Arnautovic (Tor zum 1:0/42.) bis 70.

Lazio Rom - Frosinone 3:1 (0:0)

Samstag

Atalanta Bergamo - Lecce 1:0 (0:0)

Cagliari - Empoli 0:0

Udinese - Bologna 3:0 (1:0) Bologna: Posch bis 55.

AC Milan - Sassuolo 18.00

Hellas Verona - Salernitana 18.00

Juventus Turin - AS Roma 20.45