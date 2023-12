ÖSV-Quartett in Quali out. Stadlober vor erstem Distanzrennen mit etwas über einer Minute Rückstand 33.

Lucas Chanavat kam als Erster an. IMAGO/Andre Huber

Toblach - Die Schwedin Linn Svahn und der Franzose Lucas Chanavat haben am Samstag zum Auftakt der Tour de Ski in Toblach die Skatingsprints gewonnen, während die Norweger überraschend patzten. Für die österreichischen Teilnehmer kam bereits in der Qualifikation das Aus. Teresa Stadlober war als 33. weniger als eine Sekunde zu langsam am knappsten am Einzug in die K.o.-Phase der besten 30 dran.

Auch Benjamin Moser (39.) und Michael Föttinger (40.) sowie der nach einer Erkrankung um Weihnachten noch geschwächte Mika Vermeulen (79.) blieben im Zeitlauf hängen. Topfavorit Johannes Hösflot Kläbo war nicht am Start, der Titelverteidiger aus Norwegen verpasst den Saisonhöhepunkt wegen einer Grippeerkrankung.

Seine Landsmänner gingen dann überraschend auch noch komplett leer aus. Bester der in allen bisherigen zehn Saisonrennen siegreichen Norweger war hinter Chanavat, Jules Chappaz (FRA) und Ben Ogden (USA) als Vierter Erik Valnes. Svahn gewann vor ihrer schwedischen Landsfrau Jonna Sundling und der Norwegerin Kristine Skistad. Am Silvestertag folgt ein 10-km-Klassikrennen im Einzelstartmodus. Vor diesem fehlt der auf einen Gesamtspitzenplatz losgehenden Stadlober knapp über eine Minute auf Svahn. (APA, 30.12.2023)