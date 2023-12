Magnus Carlsen ist zum bereits sechsten Mal Blitzschachweltmeister. AP/Kamran Jebreili

Am Ende hat er nicht einmal ein Tiebreak benötigt. Wahrscheinlich hätte auch niemand so richtig Lust gehabt, eines gegen Magnus Carlsen zu spielen. Zu dominant der Auftritt des Mannes, in dem viele den besten Schachspieler aller Zeiten sehen und der sich am Samstag zum insgesamt sechsten Mal zum Blitzschachweltmeistertitel spielte.

Fehlerfrei war Carlsen dieses Jahr mitnichten. Aber bei 21 Runden Blitzschach an nur zwei Spieltagen wäre das auch ein absurder Anspruch. Die rar gesäten Patzer des Titelverteidigers konnte nur ein einziger seiner 21 Gegner nutzen: Maxime Vachier-Lagrave, Spitzengroßmeister aus Frankreich, gelang gegen Carlsens geliebte Sweschnikow-Variante in der ersten Runde des zweiten Spieltages ein überzeugend herausgespielter Sieg.

Wendepunkt

An diesem Punkt hätte das Turnier kippen können: Carlsen, der sich am Freitag mit neun Punkten aus zwölf Partien noch nicht entscheidend von seinen engsten Verfolgern hatte absetzen können, lag erstmals hinten. Würde Drachentöter Vachier-Lagrave von seinem Sieg beflügelt nun befreit aufspielen und seinen Triumph von 2021 wiederholen, als er Carlsens seit 2017 dauernde Blitzschach-Regentschaft unterbrochen hatte? Würde Carlsen nach der ersten Niederlage nun vielleicht eines Teils seines überbordenden Selbstbewusstseins verlustig gehen?

Aber sowas von nicht: Während der Franzose vier Remis und eine Niederlage folgen lässt und sich erst mit einem starken Schlussspurt noch auf Platz vier des Endklassements hievt, krempelt Carlsen nun erst so richtig die Ärmel auf. Sechs Siege in Folge klopft der Norweger von Runde 14 bis 19 aufs Brett. Erst als er danach wieder in Pole Position liegt, schaltet Carlsen wie schon im Schnellschachbewerb einen Gang zurück und beschließt das Turnier mit zwei Remis. 16 Punkte aus 21 Partien reichen für den alleinigen ersten Platz und die Titelverteidigung, die Russen Daniil Dubow (15,5) und Wladislaw Artemjew (15) erreichen die Plätze zwei und drei.

Verblödelt

Wobei Daniil Dubow sich dabei schon ein wenig in den Allerwertesten beißen dürfte, und zwar wegen eines Vorfalls am ersten Spieltag. Da war er in Runde elf gegen seinen Landmann Jan Nepomnaschtschi gelost worden. Die beiden verständigten sich mutmaßlich schon vor ihrer Partie auf ein Unentschieden zum Zwecke des Kräftesparens. Partieabsprachen verstoßen zwar streng genommen gegen die Schachregeln, sind aber dennoch gang und gäbe. Schließlich ist in aller Regel nicht nachweisbar, dass das Ergebnis schon im Vorhinein vereinbart wurde, wenn einer nach ein paar Alibi-Zügen regelkonform Remis anbietet und der andere akzeptiert.

Blöd nur, wenn man dabei wie Dubow und Nepo besonders originell sein möchte. Die beiden inszenierten in Samarkand in Runde elf nämlich ihr ganz persönliches Springerballett: Ohne einen anderen Stein zu ziehen, ließen sie ihre vier Pferde wild über das Brett hopsen, bis die Gäule wieder in ihren Ställen verstaut waren. Erst danach reichte man sich freundlich die Flosse zum Friedensschluss.

Nun sollte man eigentlich meinen, dass Profis wie Dubow und Nepomnjaschtschi wissen, dass diese Art von pubertär angehauchtem Anti-Schach in der Regel mit Sanktionen bestraft wird. Als Turnierschachspieler macht man erste einschlägige Erfahrungen meist bei einer Jugendmeisterschaft, bei der das Gekuder der Spaßvögel vom Nebenbrett rasch verstummt, sobald der Schiedsrichter nach Durchsicht der Partieformulare eine Doppel-Null in die Turniertabelle einträgt. Genau so ergeht es in Samarkand auch den beiden Russen. Der aberkannte halbe Punkt aus Runde elf fehlt Dubow am Ende nach 21 Partien auf den geteilten ersten Platz mit Magnus Carlsen.

Von Usbekistan nach Österreich?

Im Frauenbewerb wird die Russin Valentina Gunina Blitzweltmeisterin, Platz zwei geht an die für die Schweiz antretende Alexandra Kostenjuk und Platz drei an die Chinesin Zhu Jiner. Gunina, die mit sieben Siegen in Folge in das Turnier gestartet war, musste in der 15. von 17 Runden gegen Zhu ihre erste Niederlage quittieren. Mit zwei Siegen in den Schlussrunden behielt die 34-Jährige jedoch die Nerven und ging am Ende mit 14 Punkten aus 17 Runden als Erste durchs Ziel.

Nach der Schnell- und Blitz-WM 2023 ist vor der Schnell- und Blitz-WM 2024: Ob diese wie von ÖSB-Präsident Michael Stöttinger gewünscht Ende des kommenden Jahres in Österreich stattfinden wird, sollten die Fide-Gremien nun in Bälde entscheiden. (Anatol Vitouch, 30.12.2023)