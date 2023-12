Ein New Yorker Gericht hat entschieden, dass das Art Institute of Chicago das Gemälde "Der russische Kriegsgefangene" behalten darf

Zwei Werke von Schiele im September 2023 im Büro des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan im Rahmen einer Zeremonie zur Rückgabe der Stücke an die Erben von Fritz Grünbaum. AP/Bobby Caina Calvan

New York/Wien – Im Herbst haben US-Behörden Werke von Egon Schiele aus der ehemaligen Sammlung des Kabarettisten und Kunstsammlers Fritz Grünbaum, der 1941 im Konzentrationslager Dachau starb, beschlagnahmt. Einige namhafte Institutionen, zu deren Bestand die Werke gehört hatten, gaben diese freiwillig an die Erben Grünbaums zurück. Nicht so das Art Institute of Chicago, das nach einem Urteil nun eine Zeichnung Schieles behalten kann, wie "Die Presse" (Samstagsausgabe) berichtete.

Einstellung wegen Verjährung

Laut Bericht hat ein New Yorker Richter nämlich entschieden, dass die Arbeit infolge der Einstellung des Verfahrens wegen Verjährung nicht an die Erben restituiert werden muss. Dabei handelt es sich um die aquarellierte Zeichnung "Der russische Kriegsgefangene" von 1916. "Wir freuen uns, dass das Gericht unsere rechtmäßige Eigentümerschaft bestätigt", zitierte "Die Presse" ein Statement des Art Institute of Chicago.

Das Urteil dürfte auch zwei Wiener Museen interessieren. Denn die Rechtsvertreter der Erben Grünbaums hatten im Herbst auch auf eine Klage in New York gegen die Republik bzw. das Leopold Museum und die Albertina "auf Feststellung des Eigentums und Herausgabe" von insgesamt zwölf Schiele-Werken verwiesen. Sowohl Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) als auch das Leopold Museum hatten damals auf APA-Anfrage keinen Handlungsbedarf gesehen. Verwiesen wurde dabei auf entsprechende Empfehlungen des Kunstrückgabebeirats bzw. auf Ergebnisse akribischer Provenienzforschung, wonach es keine Belege dafür gebe, dass es sich bei den betreffenden Bildern um während der NS-Zeit entzogene Kunstwerke handle. (APA, 30.12.2023)