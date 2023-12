O.G. Anunoby von den Raptors zu den Knicks. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/TIM N

Toronto/New York - Österreichs Basketballstar Jakob Pöltl verliert bei seinem NBA-Klub Toronto Raptors gleich mehrere Mitspieler. Wie US-Medien am Samstag berichteten, geben die Kanadier ihren Stammspieler OG Anunoby sowie Precious Achiuwa und Malachi Flynn an die New York Knicks ab. Im Gegenzug erhält Toronto laut ESPN und The Athletic von dem US-Team die Spieler RJ Barrett und Immanuel Quickley sowie einen Zweitrunden-Pick für den kommenden Draft.

Anunoby kam in dieser Saison in 27 Spielen für die Raptors auf einen Punkteschnitt von 15,1. Der 26-Jährige spielt seit 2017 in Toronto und war Teil des Teams, das 2019 den Titel gewann. Mit Barrett kommt der einstige Nummer-3-Draftpick (2019) zum Pöltl-Verein. Als Referenz kann der 23-Jährige, der in Toronto geboren wurde, durchschnittliche 18,2 Punkte, 4,3 Rebounds und 2,4 Assists in seinen bisher 26 absolvierten Saison-Spielen vorweisen. Quickley erzielte durchschnittlich 15 Zähler pro Spiel.

Die Raptors rangieren derzeit mit einer 12:19-Bilanz außerhalb der Play-off-Ränge. Die Knicks halten bei 17:14 und sind Siebente in der Eastern Conference. (APA/Reuters, 30.12.2023)