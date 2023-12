APA/JASMIN WALTER

Szekesfehervar - Eishockey-Rekordmeister KAC hat am Samstag das Gipfeltreffen in der ICE-Liga bei Fehervar mit 2:0 (0:0,1:0,1:0) gewonnen. Der Verfolger aus Klagenfurt rückte auf vier Punkte an den ungarischen Tabellenführer heran. Der zuletzt schwächelnde Meister Salzburg verteidigte Platz drei mit einem 5:2 gegen Vorjahresfinalist Bozen (5.). Die Bullen, für die Thomas Raffl einen Triplepack erzielte, liegen bei zwei Spielen in der Hinterhand sechs Punkte hinter dem Leader zurück.

Der VSV (6.) machte beim 6:3 gegen Pustertal einen 0:3-Rückstand wett und rutscht auf einem direkten Play-off-Platz liegend ins neue Jahr. Schlusslicht Graz99ers verlängerte das Tief der Black Wings (4.) mit einem 4:1-Sieg in Linz. Die Oberösterreicher verloren damit vier der jüngsten fünf Partien. Innsbruck (7.) gewann das Westderby gegen die Pioneers Vorarlberg (9.) mit 4:2.

Der KAC punktete zum zehnten Mal in Folge. Nach zwei Schützenfesten gegen Fehervar (7:1,7:3) fiel das dritte Saisonduell jedoch knapper aus. Ein Tor der vierten Linie - Marcel Witting traf nach Vorlage von Finn van Ee (24.) - machte den Unterschied. Johannes Bischofberger traf in der Schlussminute ins leere Tor. Die treffsicherste Offensive der Liga biss sich an KAC-Keeper Sebastian Dahm die Zähne aus. Die Ungarn waren seit ihrer Niederlage gegen die Rotjacken in sieben Heimspielen danach makellos geblieben.

Raffl Matchwinner im Volksgarten

Ausgerechnet gegen Bozen packte Raffl wieder seine Goalgetter-Qualitäten aus. Salzburgs Routinier hatte zuletzt fünf Spiele lang nicht getroffen, war mit den Toren zum 2:0 (13.), 3:1 (28.) und 4:2 (43.) aber eindeutig der Matchwinner im Volksgarten. Die Südtiroler, angetreten mit fünf Siegen en suite, erwiesen sich als hartnäckiger Gegner und blieben dank zweier Powerplaytreffer lange im Rennen.

Drei Treffer von Rauchenwald

Der VSV benötigte im Pustertal einen Kraftakt, um Platz sechs zu halten. Alexander Rauchenwald leitete mit dem Tor zum 1:3 (29.) den Umschwung ein, das weitere Mitteldrittel verlief aus Villacher Sicht furios. Mit vier Treffern zwischen der 34. und 39. Minute stellten die Adler auf 5:3. Rauchenwald glänzte mit insgesamt drei Toren und einem Assist.

Beim 4:2-Sieg von Olimpija Ljubljana (10.) gegen Asiago (12.) pfiff die frühere österreichische Teamspielerin Julia Kainberger als erste weibliche Hauptschiedsrichterin der Ligageschichte. Ihr Referee-Kollege Manuel Nikolic erreichte in Innsbruck (4:2) die 500-Spiele-Marke. Die Tiroler Haie stellten den Liga-Topscorer Steve Owre erfolgreich kalt, obwohl es gegen die Pioneers nach 3:0-Führung im Finish noch einmal knapp wurde. (APA, 30.12.2023)

Ergebnisse ICE win2day Hockey League - 34. Runde:

Samstag

Fehervar AV19 - EC-KAC 0:2 (0:0,0:1,0:1)

HC Innsbruck - Pioneers Vorarlberg 4:2 (0:0,2:0,2:2)

Black Wings Linz - Graz99ers 1:4 (1:1,0:2,0:1)

Olimpija Ljubljana - Asiago Hockey 4:2 (1:1,3:1,0:0)

EC Salzburg - HCB Südtirol 5:2 (2:0,1:2,2:0)

Pustertal Wölfe - EC VSV 3:6 (2:0,1:5,0:1)