Die 53-jährige Frau stürzte über einen Abhang und rutschte bis zu 120 Meter ab (Symbolbild). imago stock&people

Wien/Absam – Zwei Alpinunfälle in Vorarlberg und Tirol haben am Samstag tödlich geendet. Eine 53-jährige Deutsche stürzte im Kleinwalsertal bei einer Skitour über einen Abhang in einen Bach, wo sie mit dem Kopf im Wasser liegen blieb. Ihr Begleiter stieg zu der Frau ab, jedoch wies die Verunglückte kein Lebenszeichen mehr auf. Die Reanimationsversuche des Ersthelfers sowie des herbei gerufenen Notarztes blieben erfolglos.

Die beiden Tourengeher hatten ihre Skitour am Vormittag in Baad (Bezirk Bregenz) aufgenommen und waren über den sogenannten Sommerweg durch das Turatal in Richtung Güntlispitze auf dem Weg. Auf Grund der vereisten Schneedecke montierten die beiden Tourengeher nach der Überquerung des Derrenbaches Harscheisen auf ihre Tourenski und führten den Aufstieg weiter fort. Nach einem weiteren kurzen Aufstieg im steileren Gelände kippte die 53-jährige Frau während einer Wende nach vorne um und rutschte ohne Halt zu finden etwas 100 bis 120 Meter den Steilhang ab.

100 Meter abgestürzt

Beim Abstieg vom Hochmahdkopf im Gemeindegebiet von Absam (Bezirk Hall in Tirol) ist ein 51-jähriger Österreicher am Samstag tödlich verunglückt. Am Weg nach St. Magdalena rutschte er gegen 15.30 Uhr beim Queren eines steilen Grabens mit vereister Nassschneelawine aus. Der Bergsteiger konnte sich nicht mehr halten und stürzte ca. 100 m über die steile Rinne sowie einen Felsabbruch ab, wie die Polizei Tirol am Sonntag mitteilte. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen. (APA, 31.12.2023)