In einigen Küstengemeinden wurden Evakuierungen angeordnet. Mindestens acht Menschen wurden bisher laut Berichten verletzt

Los Angeles – Die US-Behörden haben für einige Küstengemeinden in Kalifornien wegen erwarteter Riesenwellen die Evakuierung angeordnet. Der Nationale Wetterdienst in Los Angeles hat Überschwemmungen in niedrig gelegenen Küstengebieten vorausgesagt. Wellen mit einer Höhe von bis zu sechs Metern und reißende Strömungen stellten ein "außergewöhnliches Risiko" dar.

Für die San Francisco Bay Area wurde bis zum frühen Samstagnachmittag (Ortszeit) eine Flutwarnung für die Küste und eine Warnung vor hoher Brandung ausgegeben. An den nach Westen ausgerichteten Stränden entlang der zentralen und nördlichen kalifornischen Küste werden Wellen von acht bis zehn Metern erwartet, hieß es.

Mehrere Verletzte

Ventura, etwa 105 Kilometer nordwestlich von Los Angeles, ist seit Donnerstag (Ortszeit) von den extremen Wetterbedingungen betroffen. Häuser und Geschäfte wurden mit Meerwasser, Sand und Meeresmüll überschwemmt und Gebäude beschädigt. Berichten zufolge sind mindestens acht Menschen verletzt worden.

Diese Luftaufnahme entstand am 30. Dezember in der Nähe von Ventura in Kalifornien. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARIO TAMA

Die tückische Brandung und die Gefahr von Überschwemmungen an der Küste wird einem pazifischen Sturmsystem zugeschrieben, das in der Nacht zum Freitag in weiten Teilen der Westküste heftige Regenfälle auslöste und mit dem jüngsten Auftreten von außergewöhnlich hohen Gezeiten, den sogenannten King Tides, zusammenfiel. (APA, 31.12.2023)