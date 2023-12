Zum Laden von Airpods benötigt man auch 2024 noch ein Kabel, zumindest wenn man es unterwegs mit dem iPhone laden will. STANDARD

Wenn man auf Reisen ist und sich auf seine Airpods verlässt, dann gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn sie leer sind. Seit dem iPhone 15 braucht man diese Angst kaum noch zu haben. Das Schlüsselwort nennt sich "Reverse Charging", also das Abgeben von Strom an ein anderes Gerät. In diesem Falle die Airpods.

Oranges Licht

Dazu benötigt man lediglich ein USB-C Kabel, das man an beide Geräte anschließt. Dabei ist es unerheblich, um welche Airpods es sich handelt. Bei aktuellen Modellen benötigt man auch auf der Airpods-Seite einen USB-C Anschluss, bei älteren Modellen Lightning.

Sobald die Airpods ein grünes Licht anzeigen, sind sie voll und dem Hören des Lieblingspodcasts sollte ab sofort nichts mehr im Wege stehen. Die Geschwindigkeit dieses Ladevorgangs gibt Apple nicht offiziell an, es geht aber in jedem Fall langsamer als via direktem Stromanschluss.

Alternativ sollte es eigentlich schon lange die Möglichkeit geben, die zwei Geräte Rücken an Rücken zu legen, um eines davon aufzuladen. Leider funktioniert das trotz Magsafe-Funktion noch immer nicht. Diese Funktion unterstützt lediglich kabelloses Laden mit Qi.

Andere Hersteller sind da weiter. Samsung unterstützt beispielsweise Reverse Wireless Charging seit mehreren Jahren. (red, 31.12.2023)