Der neue ORF-Beitrag gilt ab 1. Jänner. APA/EVA MANHART

Wien – Mit 1. Jänner gilt der neue ORF-Beitrag, der grundsätzlich von allen Haushalten – mit Ausnahmen bei Gebührenbefreiung und für Zweitwohnsitze – zu zahlen ist. Die SPÖ fordert eine "Ausweitung der Befreiungen vom ORF-Beitrag nach dem Einkommen sowie für alle jungen Menschen bis 24", wie es am Sonntag in einer Aussendung von SPÖ-Mediensprecherin Muna Duzdar hieß. Kurz vor Weihnachten sprach Duzdar sich bereits im STANDARD-Interview für einen einkommensabhängigen, sozial gestaffelten ORF-Beitrag und eine Beitrags-Befreiung für junge Menschen aus.

"Wir lehnen das türkis-grüne Modell der Haushaltsabgabe ab und haben dagegen gestimmt, weil es keinerlei soziale Staffelung vorsieht und die Gebührenbefreiung in Zukunft sogar noch eingeschränkt wird", so Duzdar in der aktuellen Aussendung. Es wäre auch "ein wichtiges demokratiepolitisches Signal", wenn öffentlich-rechtlicher Rundfunk für junge Menschen kostenlos wäre, betonte sie. (APA, 31.12.2023)