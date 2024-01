Microsoft Copilot ermöglicht alles, was auch ChatGPT bietet. IMAGO/Jaap Arriens

Während die App ChatGPT in ihrer aktuellen Version noch immer kostenpflichtig ist, kann man ab sofort auf GPT-4 via Microsofts Copilot zugreifen. Der Chatbot ist ab sofort für iPhone und iPad verfügbar und bietet auch Bild-Generierung als Feature.

Nach dem Download wählt man aus, ob man die aktuelle Version von GPT nutzen will, danach werden einige Beispiel-Prompts gezeigt, um den Einstieg und die Benutzung verständlicher zu machen. Fragen können auch via Spracheingabe formuliert werden. Dazu klickt man einfach das neben der Chatbox eingeblendete Mikrofon an.

Auch Fotos können analysiert werden. Dann meldet sich Bing im Chat und erklärt, was es mit dem Gegenstand im Foto auf sich hat. Spricht man die Frage ein, wird auch die Antwort vorgelesen - auf Wunsch auch in deutscher Sprache.

Die kostenlose Variante bietet allerdings nicht alle Möglichkeiten. Längere Gespräche und aufeinander aufbauende Fragen können nur gestellt beziehungsweise beantwortet werden, wenn man sich mit seinem Microsoft-Account anmeldet. (red, 1.1.2024)