Tulln/Wiener Neustadt/St. Pölten – 2024 hat in Niederösterreich gleich doppeltes Neujahrsbaby-Glück gebracht: Nur wenige Sekunden nach Mitternacht ist im Krankenhaus Tulln ein Zwillingspaar auf die Welt gekommen. Wie eine Hebamme der APA in der Nacht auf Montag mitteilte, wurde die kleine Anna um 0.00 Uhr und 20 Sekunden geboren. Ihre Zwillingsschwester Alice erblickte um 0.01 Uhr das Licht der Welt. Die Geburt erfolgte per Kaiserschnitt, weil die beiden Kinder verkehrt im Mutterbauch gelegen seien.

Der Mutter und den beiden Kindern, die in der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen seien, gehe es "sehr gut". Die Familie stamme aus Guntersdorf (Bezirk Hollabrunn). Anna wiege 2.140 Gramm und sei 43 cm lang, Alice sei einen Zentimeter länger als ihre Zwillingsschwester und 1.890 Gramm schwer.

Mehrere Geburten kurz nach Mitternacht

Um 0.09 Uhr wurde im Landesklinikum Wiener Neustadt die kleine Eva geboren. Das Kind, das mittels eines nicht geplanten Kaiserschnitts auf die Welt kam, wiege 3.810 Gramm und sei 54 cm groß, sagte eine Mitarbeiterin der Geburtenstation der APA. Eine Viertelstunde später wurde im Landesklinikum St. Pölten der erste Babyschrei des Jahres 2024 notiert. Marie Rosalie sei um 0.24 Uhr per Kaiserschnitt geboren worden, hieß es aus der Geburtenstation. Sie wiege 3.355 Gramm und seit 49 cm groß. Es habe keine Komplikationen gegeben.

Das oberösterreichische Neujahrsbaby heißt Maximilian und kam um 0.06 Uhr im Kepler Universitätsklinikum in Linz in einer Spontangeburt zur Welt. Der Bub war bei seiner Geburt 3.210 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß und wohnt mit seinen Eltern im Bezirk Linz-Land, wie das Land Oberösterreich berichtete.

In Salzburg war das erste Baby im neuen Jahr ebenfalls ein kleiner Maximilian, er kam um 0.12 Uhr im Landeskrankenhaus Salzburg zur Welt. Der Bub war bei seiner Spontangeburt 3.510 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß, wie das Klinikum mitteilte.

Die erste Neujahrsbaby-Meldung aus Wien kam aus dem St.-Josef-Krankenhaus in Hietzing. Dort wurde um 0.16 Uhr die kleine Amara geboren. Das Mädchen wiege 3.700 Gramm und sei 52 cm groß. Die Spontangeburt sei komplikationslos verlaufen. In der Klinik Donaustadt kam das erste Baby um 0.56 Uhr auf die Welt. Elias wiege 4.000 Gramm und sei 52 cm groß, teilte eine Mitarbeiterin der Geburtenstation mit. Es habe sich um eine Spontangeburt ohne Komplikationen gehandelt.

Im Kreißsaal des Landeskrankenhauses Graz kam um 1.07 Uhr das erste Baby des Jahres 2024 auf die Welt. Wie eine Mitarbeiterin des Spitals der APA mitteilte, handelte es sich um einen Knaben. Lukas wiege 3.810 Gramm und sei 54 cm groß. Es habe sich um eine Spontangeburt gehandelt.

In Vorarlberg wurde nach vorläufigen Informationen als erstes Baby im neuen Jahr die kleine Elina geboren – und zwar im Landeskrankenhaus Bregenz um 3.39 Uhr, wie eine Stationsschwester der APA mitteilte. (APA, 1.1.2024)