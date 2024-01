Früher hieß die Plattform noch Twitter, nun nennt man sie X. IMAGO/Jaap Arriens

Die Investmentfirma Fidelity hat erneut den Wert ihrer Anteile am Kurznachrichtendienst X herabgestuft. Das früher als Twitter bekannte Unternehmen sei nun 71,5 Prozent weniger wert als zum Zeitpunkt des Kaufs, zitierte das Internetmedium Axios am Sonntag aus einer Mitteilung.

Allein im November habe der Rückgang 10,7 Prozent betragen. In dem Monat hatte der Eigentümer von X, Tesla-Chef Elon Musk, den Werbekunden gesagt, sie könnten "sich verpissen" ("Go fuck yourself"). Eine Stellungnahme von X lag zunächst nicht vor. Fidelity hatte Musk dabei unterstützt, Twitter für 44 Milliarden Dollar zu erwerben.

Ergänzend heißt es in dem Medienbericht jedoch auch, dass Fidelity nicht mehr Einblick in die finanzielle Performance von X habe als andere Marktteilnehmer. Andere Investoren könnten X also durchaus anders bewerten. (Reuters/red, 1.1.2024)