Der Brand ereignete sich in der Steiermark. Die Ursache ist derzeit unklar. Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Graz – In einem Lokal in der Grazer Sporgasse ist in der Silvesternacht gegen 4 Uhr ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei wurden 21 Menschen verletzt. 18 Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert, darunter gab es mindestens drei Schwerverletzte, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, sagte Polizeisprecher Fritz Grundnig auf APA-Anfrage. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Der Brand war im Eingangsbereich der Bar ausgebrochen. Ein Pyrotechnikgegenstand soll nach ersten Erkenntnissen nicht die Ursache für das Feuer gewesen sein, eher wurde ein technischer Defekt angenommen. Die Ermittlungen dazu laufen aber noch. (APA, 1.1.2024)