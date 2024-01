Über Weihnachten bot ein Makler Wolfgang Fellners Döblinger Villa um 25,5 Millionen Euro auf einem Immo-Portal an. Fellner sagt, das Mandat gebe es nun nicht mehr, die Anzeige ist wieder verschwunden. Was sich noch so über den Jahreswechsel begab, steht im allerersten Etat-Überblick des neuen Jahres:

Mit dem ORF-Beitrag ist Streamingplattform ORF On gestartet Noch als "Testversion" ging on.orf.at offiziell ins Netz mit Kinderkanal "ORF Kids" - mehr hier.

ORF-Serie "Biester": Wo die wilden Weiber wohnen Mit der Serie legt der ORF ab 1. Jänner eine auf junges Publikum zugeschnittene Streamingserie im ORF-Player vor. Früh übt sich, wer ein Vorstadtweib werden will, schreibt Doris Priesching.

ORF-General geht in ein unsicheres Jahr 2024 könnten eine Reform der ORF-Gremien oder auch eine neue Regierung Roland Weißmanns Amtszeit verkürzen. Was da geschehen kann, steht in der Etat-Serie Medienmenschen 2024.

Eva Reiter-Kluger leitet den nächsten ORF-Anlauf gegen Netflix Die bisherige Chefin der TVthek und Psychotherapeutin ist Leiterin der neuen Streamingplattform ORF On. Etat-Medienmenschen Folge 31.

"WZ"-Chef Martin Fleischhacker braucht neuen Vertrag und Chefredakteur Die neue Printausgabe der "WZ" , ehemals "Wiener Zeitung", könnte noch ein bisschen auf sich warten lassen. Medienmenschen 2024, Teil 30.

Wolfgang Fellner: Döblinger Villa steht nicht mehr zum Verkauf Immobilienmakler bot Villa auf Immoportal an. Wolfgang Fellner: "Derzeit kein Verkauf geplant, gibt auch keinen Vermittlungsauftrag mehr" - ein Meinungsumschwung zum Jahreswechsel.

Nicht zu viel hoffen! Kickl, Mölzer, Liessmann im "Blattsalat" Über das Risiko "Mann des Jahres", Tricks und Finten des "Polit-Establishments", "Anti-Eliten-Stimmung" und Hoffnung, die blind macht - Günter Traxlers Medienglosse.

"The Last of Us", "Succession", Marvel – Tops und Flops des Serienjahres Pures Glück mit Zombie-Apokalypse, "Poker Face", "Only Murders in the Building". Marvel, "Black Mirror", "The Crown" enttäuschten – die Serienbilanz der STANDARD-Redaktion.

Wie sehen Sie den letzten "Tatort" mit Franziska Weisz? Zu Neujahr in der ARD: Das deutsche Feuilleton wird die Ermittlerin aus Österreich vermissen, soviel stand vor der letzten Folge schon fest - bitte hier entlang zum "Tatort"-Forum.

Anke Engelke und Matthias Brandt in "Der zweite Kurzschluss" Hier funkelt nicht nur die Partydeko - Verrücktes Chaos und vorsichtige Annährung in ARD-Silvester-Kleinod – nachzusehen in der Mediathek.

Schweizer Sender zeigt keine Filme mehr mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle - jedenfalls "bis auf weiteres".

Kinderfilmemacher und "Checker Tobi"-Miterfinder Johannes Honsell gestorben Mit "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" gelang dem Regisseur ein fulminanter Kinoerfolg. Nun starb der aus Salzburg stammende 45-Jährige überraschend - Oliver das Guptas Nachruf.

Switchlist "Nanouk", "Bohemian Rhapsody", "Vom Winde verweht" - TV-Tipps für Montag.

Einen Traumstart ins neue Jahr!