Beteiligung an Verlagen in Tschechischer Republik und Slowakei

Die vom Medienmanager Markus Posset geführte Star Troopers AG hat sich an den Medienunternehmen JDF Publishing in Tschechien und der DTS Publishing in der Slowakei beteiligt. Damit habe man die Rechte am Magazin "Maxim" für Europa erworben, lässt die Gruppe verlauten, die sich zuletzt an der Wiener Agentur Cayenne beteiligte.

"Maxim" hat mit der Startroopers AG einen neuen Gesellschafter. Maxim Startroopers

Posset kündigt an, man werde "Maxim" "als Lifestyle- und Luxury-Magazin für Frauen und Männer, als TV-Format und als Eventmarke rund um die Themen Autos, Kulinarik, Reisen, Sport, Musik, Kunst & Kultur neu positionieren". Die Inhalte würden ab 8. Jänner online und im Streaming, für Abonnenten und bei Partner-Organisationen viermal jährlich erhältlich sein.

Startroopers stellt einen Börsegang 2026 in der Schweiz in Aussicht. (red, 2.1.2024)