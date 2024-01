Angeblich soll "GTA 6" 35 bis 40 Stunden lang sein, also länger als der Vorgänger und kürzer als "Red Dead Redemption 2". Indes sorgen gestrichen "GTA 5"-DLCs für Empörung

"GTA 6" soll erst 2025 erscheinen, die Gerüchteküche brodelt dennoch gewaltig. Rockstar

Ein paar Mal müssen wir noch schlafen, bis wir "GTA 6" spielen können, denn der neue Blockbuster aus dem Hause Rockstar soll erst 2025 für Konsolen erscheinen, die PC-Version deutlich später. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Gerüchteküche bereits seit Wochen eifrig brodelt. So haben Influencer aus dem Gamingbereich sich zuletzt darüber ausgetauscht, wie viele Stunden die Hauptstory des Spiels wohl in Anspruch nehmen könnte, berichtet PC Games Hardware.

Demnach schreibt der Youtuber mit dem Nutzernamen "@LegacyKillaHD" auf dem Social Network X (vormals Twitter) von Gerüchten, laut denen die Haupt-Storyline zwischen 35 und 40 Stunden dauern werde. Konkrete Quellen nennt er dabei aber nicht.

Dem vorangegangen war der Tweet eines anderen Users, der seine Erwartungen an die Spielzeit von "GTA 6" in Relation zu jener eines anderen Rockstar-Blockbusters, "Red Dead Redemption 2", gesetzt hatte: hier dauerte die Hautstory 50 bis 60 Stunden. Zum Vergleich: laut der Website howlongtobeat.com kommt der aktuelle Teil der "Grand Theft Auto"-Reihe, "GTA 5", auf eine Spielzeit von 31,5 Stunden für die Hauptstory. Bei "GTA 4" waren es 27,5 Stunden.

Boykott gegen Online-Modus

Ob die behauptete Länge der Story überhaupt der Wahrheit entspricht und ob dies nun ein kurzer oder langer Spielspaß ist, darüber wird seitdem auf Social Media, Youtube und in Fachmedien diskutiert: denn immerhin gibt es in den "GTA"-Spielen auch abseits der Hauptgeschichte immer viel zu erleben. Allerdings gibt es auch eine weitere Entwicklung, die für Aufregung in der "GTA"-Community sorgt.

So wurde durch einen Datenleak bei Rockstar bekannt, dass ursprünglich acht DLCs für den Blockbuster "GTA 5" umgesetzt wurden, umgesetzt wurde davon jedoch kein einziger. Für "GTA 6" soll sich diese Vorgehensweise nach Ansicht vieler Fans nicht wiederholen. Als Ursache für die gestrichenen Erweiterungen sehen sie den Erfolg des Multiplayerspiels "GTA Online", welches beständig Geld in Rockstars Kassen spült und somit nach Ansicht der Fans die Veröffentlichung von DLCs überflüssig machte. Daher rufen sie nun zum Boykott des Onlinemodus von "GTA 6" auf – nach der Logik, dass das Unternehmen zu einer Veröffentlichung etwaiger DLCs gezwungen ist, wenn es mit dem Onlinemodus nicht genug Geld verdient. (stm, 2.1.2024)