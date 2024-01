Nur die Inflation abzugelten übersieht jene Haushalte, die bereits vor der Teuerung am Limit lebten, argumentiert die Leiterin der Diakonie Maria Katharina Moser im Gastkommentar.

Wo Inflationsabgeltung nicht reicht: Armutsbetroffene mussten schon immer jeden Euro umdrehen. Ute Grabowsky / photothek.net, v

"In ein Café zu gehen ist Luxus. Ich gehe schon länger zum Automaten. Der in der Klinik kostet mittlerweile 1,10. Ich gehe jetzt zu dem an der Uni, dort bekomme ich einen Kaffee um 50 Cent", schildert eine Innsbruckerin in einer aktuellen Studie der Armutskonferenz. Eine Alleinerzieherin aus Niederösterreich erzählt: "Wir schlafen, das traue ich mich gar nicht zu sagen, zu dritt in einem Zimmer, damit es warm ist." Ein Mann berichtet vom Zahnarztbesuch: "Das Dilemma war wegen der Schmerzspritze, weil die nicht übernommen wird von der Kasse. Dann war die Frage, drücke ich das jetzt durch? 120 Euro sind 120 Euro."

Armut bedeutet, tagtäglich mit den Ausgaben jonglieren zu müssen. Nicht zu wissen, woher man das Geld für den Schulausflug nehmen oder wie man die Stromrechnung bezahlen soll, belastet und führt zu den typischen Managerkrankheiten wie Bluthochdruck und Infarktrisiko. Die Teuerung hat diesen Stress angeheizt.

Statistisch lässt sich kein signifikantes Ansteigen der Armut feststellen – jedenfalls noch nicht, die aktuellen Daten sind von 2022, für 2023 liegen noch keine vor. Die Zahl der Menschen, die armutsgefährdet sind, also ein Einkommen unter der Armutsschwelle haben, liegt konstant bei 1,3 Millionen. Das ist die gute Nachricht. Sie zeigt, dass der Sozialstaat wirkt. Er verringert die Armutsgefährdung von 45 Prozent auf 14,8 Prozent. Maßnahmen gegen die Teuerung – unter anderem die Wertanpassung von Sozialleistungen, die Erhöhung der Ausgleichszulage oder die 60 Euro pro Monat für armutsbetroffene Kinder – helfen den Einkommensschwächsten.

Der Pferdefuß dabei: Die Statistik bildet nicht unbedingt die konkreten Lebensrealitäten ab. Sie berücksichtigt nur Einkommen, nicht Ausgaben. Und der Durchschnitt ist oft trügerisch. Auch wenn die Hilfspakete 2022 die teuerungsbedingten Mehrausgaben ausgeglichen haben – bei einzelnen Haushalten weicht die Entlastung deutlich vom Durchschnitt ab.

Noch prekärer

Was außer Acht gelassen wird: Nur die Inflation abzugelten übersieht jene Haushalte, die bereits massive Lücken hatten. "Ich esse schon seit längerem nur einmal am Tag, habe Kontakte abgebrochen und sitze daheim, weil das einfach das Kostengünstigste ist. Das ist aber jetzt nicht unmittelbar eine Folge der Inflation", erzählt ein Mann. Armutsbetroffene mussten bereits vor der Teuerung am Limit leben. Jetzt wird ihre Situation noch prekärer.

Die Maßnahmen seien nicht treffsicher, lautet eine häufig geäußerte Kritik. Die Regierung bekämpfe die Teuerung mit der Gießkanne. Was despektierlich als Gießkanne bezeichnet wird, heißt in der Fachsprache "universale Leistungen". Für sie spricht, dass sie armutspräventiv wirken. Sie können unbürokratisch in Anspruch genommen und stigmatisieren nicht. Sie sind wichtig für die Zustimmung zum Sozialstaat. Und: Unterstützungen wie der Klimabonus oder die Stromkostenbremse, die an alle in gleicher Höhe ausbezahlt werden, entlasten arme Haushalte in Relation zum Haushaltseinkommen stärker als wohlhabende.

Insofern verwundert es, dass gerade der Klimabonus und die Stromkostenbremse in der Kritik stehen – mit dem Argument, dass Menschen Geld bekämen, das es gar nicht brauchten. Kaum thematisiert werden hingegen jene Maßnahmen, von denen Haushalte mit hohem Einkommen mehr profitieren. Im Zuge der Abgeltung der kalten Progression zum Beispiel kommen für jeden Euro, der unten ankommt, oben rund sieben Euro an. Vom Familienbonus plus, der als Steuergutschrift funktioniert, haben die bestverdienenden 20 Prozent der Familien am meisten, tausende Kinder ganz unten bekommen gar nichts.

Wenig getan

Wer über Maßnahmen gegen Armut reden will, muss über jene sozialstaatlichen Instrumente reden, die den Ärmsten am meisten zugutekommen: Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Mindestsicherung sowie Wohnbeihilfe. Doch genau hier wurde zu wenig getan. Hier wäre 2024 anzusetzen.

Oberste Priorität muss der Blick auf das letzte soziale Auffangnetz haben. Gerade in Zeiten der Teuerung brauchen wir eine Sozialhilfe, die gegen Armut wirkt. Doch die Sozialhilfe versagt in der Krise. Das Grundproblem: Die Sozialhilfe, die die bedarfsorientierte Mindestsicherung abgelöst hat, hat nicht mehr Armutsbekämpfung zum Ziel. Praktisch zeigt sich das im Modell der Höchstsätze. Anstatt zu fragen, was das Mindeste ist, das Menschen für ein menschenwürdiges Leben brauchen, legt das Sozialhilfegesetz fest, wie viel Menschen maximal bekommen dürfen.

Ein Detail am Rande zeigt, zu welchen Absurditäten das führt: Spendenfinanzierte Soforthilfen von Wohlfahrtsorganisationen werden von der Sozialhilfe abgezogen, wenn sie vier Monate ununterbrochen gewährt wurden. Denn diese Unterstützung bringt die Sozialhilfebeziehenden über die Höchstgrenze.

Wer Armut bekämpfen will, muss die Sünde der Vergangenheit wiedergutmachen und armutsfeste Mindeststandards einführen. Dass Armutsbekämpfung ein Ziel sein muss, scheint ins politische Bewusstsein gesickert zu sein. Mit einem Aktionsplan, der kurz vor Weihnachten beschlossen wurde, will die Bundesregierung die Kinderarmut bis 2030 halbieren. Wirklich Neues enthält er allerdings nicht. Und wie das Ziel ohne die Abschaffung der unsäglichen Höchstsätze in der Sozialhilfe erreicht werden soll, ist fraglich. (Maria Katharina Moser, 1.1.2024)