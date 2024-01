19.40 REPORTAGE

Re: Der Wolf ist zurück – was nun? Aus Sicht der Naturschützer ist die Rückkehr der Wölfe ein Erfolg. Weidetierhalter sind aber verzweifelt und fordern rigorosen Abschuss und mehr Unterstützung durch den Staat. Bis 20.15, Arte

20.15 "HARRY POTTER"-WELT

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (Fantastic Beasts and Where to Find Them, USA 2016, David Yates)

Mit ungewöhnlichem Handgepäck reist Newt Scamander (Eddie Redmayne) in das New York des Jahres 1926. Eine Verwechslung und Zaubereien sorgen für allerlei Aufruhr. Nach den Büchern von Joanne K. Rowling. Um 22.25 folgt mit Grindelwalds Verbrechen der zweite Teil. Bis 0.25, ORF 1

Alison Sudol (Queenie Goldstein) in "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", 20.15 Uhr in ORF 1. ORF / Warner

20.15 FANTASY-KOMÖDIE

Ghostbusters – Die Geisterjäger (USA 1984, Ivan Reitman) Schleimige Geisterjagd in New York samt einem riesigen Marshmallow-Männchen in den Straßenschluchten Manhattans. Die Fortsetzung Ghostbusters II gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 23.30, ZDF neo

20.15 ODYSSEE

The Big Lebowski (USA 1997, Joel und Ethan Coen) Die Coen-Brüder schicken Jeff "The Dude" Bridges und John Goodman auf eine Odyssee durchs verbrecherische Los Angeles. Unterstützt werden sie von Steve Buscemi, John Turturro, Jon Polito, Peter Stormare, David Thewlis, Ben Gazzara, Julianne Moore. Bis 22.35, Kabel 1

20.15 FÄUSTE

Rocky (USA 1976, John G. Avildsen) Nachdem das angeschlagene US-Kino der frühen Siebziger von Filmen wie Jaws bereits eine radikale Therapie verschrieben bekommen hatte, war der phänomenale (Kassen-)Erfolg dieses Films nur noch eine Draufgabe: Rocky Balboa darf um den Weltmeistertitel boxen. Message: Wenn Mann nur richtig will und laut den Namen seiner Freundin („Adrian!“) ruft, kann er es bis an die Spitze schaffen. Bis 22.10, Arte

22.25 AMOUR FOU

Passion Simple (F/BL 2020, Danielle Arbid) Eine Literaturdozentin lässt sich auf eine süchtig machende Affäre mit einem russischen Diplomaten ein. Und stellt ihr ganzes Leben und ihre bisherigen Überzeugungen infrage. Mit Lætitia Dosch und Sergej Polunin. Bis 0.00, 3sat

(Astrid Ebenführer, 2.1.2024)