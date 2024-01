Herbert Mandl sieht trotz der Ausfälle von Nina Ortlieb und Marco Schwarz nicht schwarz für Ski Austria. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die Brillanz von Marco Schwarz in sämtlichen Disziplinen verlieh Österreichs Skirennfahrt neuen Schwung. Der Kreuzbandriss des 28-jährigen Kärntners war ein herber Rückschlag. Herbert Mandl zeigt sich in einem Zwischenfazit dennoch vorsichtig optimistisch, was die Entwicklung des Teams betrifft. Der sportliche Leiter der Alpinen im Skiverband (ÖSV) über größere und kleinere Baustellen in den diversen Disziplinen und in der zweiten Liga.

STANDARD: Marco Schwarz präsentierte sich zuletzt in sämtlichen Disziplinen ungemein stark, kam als Gesamtweltcupführender nach Bormio, wo in der Abfahrt nach starken Zwischenzeiten das Malheur passierte. Welche Auswirkungen hat sein Ausfall für das Team?

Mandl: Das war eine Hiobsbotschaft. Es ist nicht nur für ihn, sondern auch die gesamte Mannschaft nicht leicht. Er war in einem Flow. Es ist unglaublich, dass er als einziger vom Slalom bis zur Abfahrt alles fährt und auch ganz vorne mitmischt. Aber man sieht, wie schmal der Grat ist. Er war auf dem Weg aufs Podium, und es war den Sichtverhältnissen geschuldet, dass er das Schlagl übersehen und der Ski gegriffen hat. Dann war es vorbei. Er hat keinen Fahrfehler gemacht, das war ein Riesenpech. Der Sport ist nicht ohne.

STANDARD: Auch Nina Ortlieb (Schien- und Wadenbeinbruch, Anm.) hat sich im Dezember zum wiederholten Mal schwer verletzt. Was hat Sie zuletzt positiv gestimmt?

Mandl: Wenn man zwei Siegläufer vorgeben muss, dann ist das sehr bitter. Aber nichtsdestotrotz haben die Männer im Bormio-Super-G ein super Ergebnis eingefahren. Da muss man zufrieden sein. Die Frauen formieren sich langsam, waren im Slalom in Lienz mannschaftlich auch sehr gut. Im Riesentorlauf haben sie leider nicht in den Rennmodus gefunden, darum haben sich einige nicht für den zweiten Lauf qualifiziert. Das war nicht das, was sie können. Generell sind die ersten Läufe oft eine zache Partie.

STANDARD: In 24 Rennen gab es nur drei Siege für Ski Austria. Marco Odermatt (vier, Anm.) und Mikaela Shiffrin (fünf, Anm.) allein haben mehr erreicht. Gibt es ein Vorbeikommen an den Wunderwuzzis der Szene?

Mandl: Blacky hatte den Flow, den es braucht, um Odermatt zu besiegen, er war knapp dran. Das war halt jetzt schnell vorbei. Bei den Frauen müssen wir die Kirche im Dorf lassen, die Entwicklung in den technischen Disziplinen ist durchaus ersichtlich. Man darf aber nicht zu große Schritte erwarten. Das geht nur step by step.

STANDARD: Warum kommt man in der Problemdisziplin Riesentorlauf mit einer Ausnahme nicht weiter?

Mandl: Der Riesentorlauf ist ganz klar die größte Baustelle. Aber Julia Scheib hat gezeigt, was möglich ist. Mit ihrer Entwicklung muss man sehr zufrieden sein. Zu hoffen ist, dass sie die eine oder andere mitzieht. Leider ist Stephanie Brunner wieder ins Mittelmaß zurückgefallen. Katharina Truppe muss auch erst wieder den Anschluss finden. Und Katharina Liensberger braucht noch mehr Sicherheit, um wieder in einen Flow zu kommen. Sie war in Lienz krank, das hat man gemerkt.

STANDARD: Wie weit ist Liensberger auf ihrem Weg zurück an die Spitze?

Mandl: Es geht absolut in die richtige Richtung. Der erste Saisonslalom in Levi mit Platz drei war überraschend gut, dann konnte sie leider nicht ganz anschließen, in Courchevel lag sie als Dritte nach dem ersten Lauf erneut auf Podestkurs. Von der Performance her passt es schon.

STANDARD: Bei den Speedfrauen ist auf Cornelia Hütter Verlass, sie war in den Super-G Zweite und Vierte, in den Abfahrten Dritte und Vierte. Dahinter klafft aber eine Lücke.

Mandl: Die Performance von Conny ist super. Leider fehlt speziell in der Abfahrt Nina als Siegfahrerin. Die anderen haben die Leistungen, die sie in St. Moritz oder im Training angedeutet haben, nicht ins Rennen gebracht. In Val d’Isère, wo die Piste unruhig und schwierig von den Lichtverhältnissen her war, gab es einen Rückschlag. Das ist auch dem geschuldet, dass sie alle schon schwere Verletzungen hatten, und wenn dann das Licht und die Verhältnisse nicht ganz passen, dann fallen sie zurück. Sie können auch nicht über ihren Schatten springen, es ist einfach eine Gratwanderung. Wenn die Verhältnisse mal wieder top sind, dann können sie sicher mehr. Wir hatten innerhalb von zwei Wochen mit Nina, Vanessa Nussbaumer und Elisabeth Reisinger drei schwere Verletzungen, das dämpft auch den Mut.

STANDARD: Am besten haben sich bisher die Techniker geschlagen: Es gab den Dreifachsieg durch Manuel Feller, Schwarz und Michael Matt in Gurgl. Zudem hat Schwarz in Madonna di Campiglio triumphiert. Ihr Befund?

Mandl: In dem Bereich darf man nicht lästern mit zwei Siegen und den Podestplätzen. Auch Manuel war in Madonna nicht weit weg. Er hat einen super Grundspeed, ist leider fehlerhaft. Die zweiten Läufe waren aber immer sehr gut. Im Riesentorlauf bleiben wir schon hinter unseren Möglichkeiten, und mit dem Ausfall von Blacky ist das ganz bitter. Raphael Haaser hat aufgrund von Materialabstimmungsproblemen überhaupt nicht zu seiner Form gefunden. Ich hoffe, dass er durch Platz zwei im Super-G in Bormio nun auch im Riesentorlauf liefern kann.

STANDARD: Die Speedmänner haben sich respektabel geschlagen: Sieg für Vincent Kriechmayr und Platz zwei für Daniel Hemetsberger im Gröden-Super-G. Platz zwei für Haaser in Bormio. Warum hat es in den Abfahrten nicht funktioniert?

Mandl: Hier haben wir zu viel Auf und Ab. Im Super-G funktioniert es sehr gut, aber die Abfahrten haben wir fast vergeigt. Wir haben mit Vinc und Daniel nur mehr zwei, die wirklich ganz vorne reinfahren können. Sie haben es im Rennen leider nicht auf den Punkt gebracht, das hat verschiedene Ursachen. Und leider rücken die Jungen nicht nach. Daniel Danklmaier und Otmar Striedinger fahren meist unter ihren Möglichkeiten. Immerhin haben Daniel als Elfter und Stefan Babinsky als Sechster im Bormio-Super-G aufgezeigt. Otmar hatte mit dem Rücken zu viele Probleme, war nicht fit. Die Jungen fahren im Europacup vorne mit. Aber für den einen Level höheren Weltcup sind sie noch nicht wirklich reif.

Mandl ortet im Nachwuchs Probleme, die nicht im Handumdrehen behoben werden können. APA/EXPA/JOHANN GRODER

STANDARD: Ist weiter kein Marcel Hirscher in Sicht?

Mandl: Einen Marcel Hirscher im Nachwuchs gibt es sicher nicht. Universelle und technisch starke Skifahrer haben wir ganz wenige. Ein Joshua Sturm hat ein Riesenpotenzial, er hat leider vor dem Saisonstart eine Meniskusverletzung erlitten, fährt aber immerhin schon wieder im Europacup. Noel Zwischenbrugger hat auch gezeigt, dass er es kann. Das sind die einzigen zwei, die reif für den Weltcup sind. Und bei den Frauen ist Lisa Grill nach zweijähriger Verletzungspause im Europacup sensationell unterwegs.

STANDARD: Gibt es Fortschritte bei dem seit Jahren bemängelten Grundschwung im Nachwuchs?

Mandl: Das ist in kurzer Zeit nicht realisierbar. Ich orte in unserer gesamten zweiten Liga skifahrerische Defizite. Viele sind daher in der Weiterentwicklung gehandicapt. Man muss bei den Schülerinnen und Schülern anfangen, sie auf ein besseres Level bringen.

STANDARD: Wie ist es resümierend um das Team Ski Austria bestellt?

Mandl: Es gibt ganz klar einen Aufwärtstrend. Wir waren auch in der Mannschaftswertung – vor allem mit Blacky – auf gutem Weg, der Schweiz wieder Paroli zu bieten. Das ist jetzt sehr schwierig geworden, aber der Aufwärtstrend bei den Frauen in den technischen Bewerben ist klar ersichtlich, und bei den Männern sind wir eigentlich in jeder Disziplin relativ gut aufgestellt. Mit dem Wermutstropfen, dass wir in den Abfahrten nicht so reüssiert haben, wie wir es könnten. (Thomas Hirner, 2.1.2024)