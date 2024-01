Sasa Kalajdzic kam bei den Wanderers zuletzt nur einmal kurz zum Einsatz. IMAGO/Peter Byrne

Eintracht Frankfurt hat sich unmittelbar nach Öffnung des Wintertransferfensters mit Donny van de Beek verstärkt. Die Ausleihe des niederländischen Mittelfeldspielers von Manchester United bis zum Saisonende mit anschließender Kaufoption gab der deutsche Bundesligist am Neujahrstag bekannt.

"Er passt perfekt zu unserer Spielidee und ist für unsere Mannschaft ein wichtiges Puzzleteil. Er bringt reichlich internationale Erfahrung mit, von der unsere jungen Spieler profitieren werden", sagte Sportvorstand Markus Krösche. "Donny strahlt Torgefahr aus und soll vor allem unsere Angreifer in aussichtsreiche Positionen bringen."

Die Eintracht arbeitet darüber hinaus an weiteren Transfers. Österreichs Teamstürmer Sasa Kalajdzic soll etwa von den Wolverhampton Wanderers geholt werden. Er stand bei Wolverhampton in sieben Dezember-Spielen nur zwei Minuten auf dem Platz. Für den 26-Jährigen wäre es eine Rückkehr in die Bundesliga, von 2019 bis 2022 war er beim VfB Stuttgart engagiert.

Van de Beek, 26 Jahre alt und bei Ajax Amsterdam ausgebildet, war im Sommer 2020 nach Manchester gewechselt. Für United lief der 19-malige Nationalspieler in 62 Pflichtspielen auf, zwischenzeitlich spielte er leihweise für den Ligarivalen FC Everton. (sid, APA, red, 1.1.2024)