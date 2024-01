Der 16-jährige Shootingstar war beim 5:1 gegen den Nordiren Brendan Dolan ungefährdet, hat in fünf Matches erst vier Sätze abgegeben

Luke Littler lässt nicht locker. IMAGO/Shaun Brooks

London – Der Lauf von Teenager Luke Littler bei der Darts-Weltmeisterschaft in London geht weiter. Am Neujahrstag zog der 16-jährige Engländer mit einem souveränen 5:1 über den Nordiren Brendan Dolan ins Halbfinale ein. Dort bekommt es "The Nuke" mit dem englischen Ex-Weltmeister Rob Cross zu tun, der zuvor ein denkwürdiges Match gegen Landsmann Chris Dobey mit 5:4 für sich entschieden hatte. Der 33-jährige Cross siegte trotz 0:4-Rückstands.

Dobey hatte im Achtelfinale Titelverteidiger Michael Smith aus England mit 4:0 besiegt. Die Runde der letzten acht endete nun mit einer schweren Enttäuschung. WM-Debütant Littler hingegen zeigte sich auf der größten Darts-Bühne im Alexandra Palace weiter unbeeindruckt. Erst vier Sätze hat er in all seinen fünf WM-Spielen bisher abgegeben. Die Erfolge über Christian Kist (3:0), Andrew Gilding (3:1), Matt Campbell (4:1), Raymond van Barneveld (4:1) und nun gegen Routinier Dolan waren allesamt souverän.

In der Weltrangliste verbessert sich Littler bereits in die Top 50. Bei einem WM-Titel, der mit 500.000 Pfund (knapp 600.000 Euro) dotiert ist, würde es der junge Engländer sogar unter die besten Zehn schaffen. (APA/dpa, 1.1.2024)