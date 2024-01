Ein guter Tag für Mohamed Salah und Liverpool. AFP/PETER POWELL

Liverpool - Liverpool ist mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet und hat die Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League ausgebaut. Die Mannschaft von Jürgen Klopp gewann am Montag an der Anfield Road gegen Newcastle United mit 4:2 (0:0) und liegt drei Punkte vor Aston Villa sowie je fünf vor Titelverteidiger Manchester City und Arsenal.

Mohamed Salah, der in der 22. Minute einen Elfmeter vergeben hatte, traf in der 49. Minute zum 1:0. Nach dem Ausgleich durch Alexander Isak (54.) sicherten Curtis Jones (74.), Cody Gakpo (78.) und Salah mit einem Elfmetertor (86.) den Gastgebern drei Punkte. Liverpool ist in der Liga seit 13 Spielen ungeschlagen. (APA, 1.1.2024)