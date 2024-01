Der Angreifer habe Lee um ein Autogramm gebeten. AFP/JUNG YEON-JE

Südkoreas Oppositionsführer Lee Jae-myung wurde am Dienstag während eines Besuchs in der südlichen Hafenstadt Busan angegriffen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Lee wurde von einem Unbekannten mit einer Waffe in die linke Seite seines Halses gestochen, während er das Gelände eines geplanten Flughafens in Busan besichtigte, so Yonhap. Lee wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer sei noch am Tatort überwältigt und festgenommen worden, so Yonhap. Bei dem Angreifer handelte es sich offenbar um einen Mann im Alter von etwa 50 oder 60 Jahren. Er habe sich Lee genähert und ihn um ein Autogramm gebeten, dann habe er ihn plötzlich angegriffen.

Die in den Nachrichten veröffentlichten Fotos zeigten Lee, wie er mit geschlossenen Augen auf dem Boden lag und die Hände anderer Personen um ihn herum ein Taschentuch gegen seinen Nacken drückten. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol sagte am Dienstag laut der Agentur, der Angriff auf den Chef der Oppositionspartei sei inakzeptabel. (APA, red, 2.1.2023)